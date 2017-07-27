SadeceOn ile sahibi olduğunuz yeteneğinizi daha geniş kitlelere duyurabilir, bunun üzerinden para kazanabilirsiniz.

Online pazarlama, Grafik ve Tasarım, Video ve Animasyon gibi hizmetlerin içinde bulunduğu 10 ana kategoride hizmet veren SadeceOn.com, çok sayıda hizmet veren kişi ile alıcıları buluşturan bir oluşum. 10 TL ve katları şeklinde fiyatlar ile her türlü hizmeti çok uygun fiyat ile satın alma imkanı yaratmaktadır.

Her türlü video ve tanıtım ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz; intro yapımından tanıtıcı video oluşturmaya, kısa film yapımından özel slayt gösterileri oluşturmaya kadar birçok alanda hizmet veren SadeceOn, yeteneğine güvenen herkesi davet ederek kişileri, yeteneklerini geniş kitlelere duyurma şansı tanıyor. Oluşturulan yetenekleri tanıtımlar ile geniş kitlelere duyuran oluşum, bunları 360 derece reklam döngüsüne almakta. Eğer siz de bir yetenek sahibiyseniz, hemen ilanınızı oluşturarak yeteneklerinizi kazanca çevirebilirsiniz.

Bazı teknik konulardan bahsedecek olursak alıcı, satın aldığı hizmete onay verene kadar tutar satıcıya aktarılmıyor. Onay verilene kadar tutar BDDK onaylı, SadeceOn tarafından yönetilen güvenli hesap üzerinde bekletilmekte ve sipariş tamamlandığında satıcıya aktarılmaktadır. Sipariş iptal edildiğinde ise hiçbir kesinti olmadan para iadeniz gerçekleştirilmektedir.

Mobil uygulamaları sayesinde cep telefonunuzdan da bildirimlerinize, mesajlarınıza rahat ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Anında bildirim sayesinde alıcılar siparişlerini, satıcılar da teslimatlarını kolayca yapabilirler.

Siz de sitenizin sıralamasını yükseltmek, seo çalışmaları yaptırmak, seslendirme yaptırmak, sosyal medya hesaplarınıza takipçi, beğeni ve izlenme gibi hizmetler almak, çeviri yaptırmak, web sitenizi yaptırmak ve daha nice hizmetten faydalanmak istiyorsanız, hemen üye olarak güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Üstelik kredi kartı, BKM Express, mobil ödeme ya ininal kartı gibi ödeme seçenekleri ile güvenli alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz.