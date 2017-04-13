İnsanları İşinden Eden Robotların Viral Olarak Yayılan İnanılmaz Sevimli Videosu!

İnsanları işinden eden robotlar olarak gözüken "Little Orenge" robotları, şaşırtıcı şekilde sevimli gözüküyor.

Geçmişte insanların yaptığı ağır işlerin tamamını robotların yapacağını daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. Bu robotlar işlerimizi çaldığı için kötü niyetli olarak gözükebilirler, ancak bu videodan sonra kendi elinizle işinizi teslim etmek isteyeceksiniz. Yük taşıyan robotların ne kadar hızlı ve tatlı olabileceğini gösteren video, zaten sektörün robot teknolojisine iyiden iyiye girdiğini gözler önüne seriyor.

Çin’li teslimat devi Shentong tarafından işletilen depoda çalışan, turuncu renginde ve kutu şeklinde birbirinden tatlı yüzlerce robot, tek bir alanda büyük bir hızla çalışıyor. Bu işi normal bir insanın ne kadar sürede yaptığını düşününce, robotların sektörü ne kadar hızlandırdığını fark edebileceksinizdir. Şirketin sözcüsünün Morning Post’a verdiği bilgilere göre robotlar, günde 200.000 ürün işleme kapasitesine sahipler ve robotların aileleri ya da herhangi bir hisleri olmadığı için 7 gün 24 saat çalıştırabiliyorlar. Videoları izlerseniz yalnızca bir robotun 15 - 20 insanın yapacağı işi çok daha hızlı yaptığını görebilirsiniz. Üstelik insanlarda olan hata payı, robotlarda yok denecek kadar aza indirgeniyor.

Robotların isimleri “Little Orange” olarak belirlenmiş ve Çin kökenli Hikvision şirketi tarafından yapılan çeşitli “paket sıralama” robotlarından oluşuyorlar. İnsanlar paketleri küçük turuncu robotlara yerleştiriyor, robotlar ise ürünleri tarayarak nereye götürmeleri gerektiğini buluyorlar ve o alana doğru gitmeye başlıyorlar. Her robot, 8 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor ve saniyede 3 metre hıza ulaşabiliyor. Gelecekte iş alanlarının birçoğu bu tarz robotlara kayacak. Dediğimiz gibi robotları yapan robotların bile olacağını düşünebiliriz. Yukarıda çalışan robotların büyük versiyonları ise çok daha büyük eşyalar kaldırabiliyor, Amazon gibi dev firmalar da bu robotları kullanıyor.