Ülkemiz dahil, tüm dünyanın baş belası olan korna sorununa çok güzel bir çözüm bulundu. Arabasına RD-D2 sesi bağlayarak rahatsız edici olmayan bir ses elde eden YouTuber, trafikte sürücüleri sinirlendirmek yerine güldürdü.

Ülkemizde kornayı boş yere kullanan çok fazla insan var. Hatta o kadar fazla kullanılıyor ki, bu sebeple normalde kullanmak istemeyen kişiler de korna kullanmaya başladılar. Amacından farklı olan her yerde çalınan kornalar, bir zaman sonra rahatsızlık verici oluyor. Örneğin trafikteki kavgaların çok büyük kısmı kornalar yüzünden çıkıyor. Her kırmızı ışık yeşile döndüğünde o kornaya abanmayı seviyorsanız, en azından bunu daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.

Aslında insanların kavga etmesinin sebebi kornanın o iğrenç sesinin çok rahatsız edici olması. Bu korna sesini değiştirdiğinizde sorun da ortadan kalkacaktır. Burada kast ettiğim şey, normal korna yerine tır kornasını arabanıza bağlamak değil.

Mark Rober isimli YouTube kanalında hazırlanan bir videoda, kornanın sesi Star Wars’ın efsane robotu R2-D2’nun sesi olarak düzenlenmiş. Bu sayede kornaya basıldığında insanlar kızmak yerine gülmeye başlıyor. R2-D2’nun ülkemizde pek işe yarayacağını sanmıyorum. Hatta kavga oranını bile artırabilir, ancak yine de daha farklı bir sesle insanları güldürmeyi başaracağımıza inanıyorum. Mark Rober’ın hazırladığı videoyu aşağından izleyebilirsiniz.