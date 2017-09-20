Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye de hizmet vermeye başlayan çevrimiçi perakende devi Amazon’da tuhaf bir şeyler oluyor. Şirket, bazı müşterilerine rastgele bebek ürünleri öneriyor. İlginç olansa bu müşterilerin çoğunun bekar olmaları ve bebek beklememeleri.

İnternet üzerinden alışveriş, internet reklamcılığının en temel taşlarından birini oluşturur. Bir ayakkabı almak istediğinizde internete başvurursanız, sonraki günlerde aradığınız ayakkabıya benzeyen diğer ürünlerin reklamlarını görmeye başlarsınız. Bu durum dev şirketlerin bizim arama verilerimizi birbirlerine satmalarıyla ilgili. Bu sayede şirketler daha etkili ve hedef odaklı reklamlarla tüketicilerin aklını etkili bir şekilde çelmeye çalışıyorlar.

Etkili ürün önerileri içeren reklemlar için sadece kullanıcı verilerine ulaşmaya gerek yok. Eğer dev bir alışveriş şirketiyseniz, üyelerinizin siteniz üzerinde yaptıkları aramalara göre de onlara öneriler sunabilirsiniz. Ancak bu riskli bir seçenektir, çünkü bir kullanıcı istemediği ya da ihtiyaç duymadığı ürünün önerisini alırsa güven kaybedebilir.

Dünyanın en büyük online perakendecilerinden birisi olan Amazon’da da tuhaf şeyler dönmeye başladı. Bazı müşteriler, bebek ürünleriyle ilgilerinin olmamasına rağmen bu ürünlerle ilgili reklamlarla karşılaştılar. Üstelik bu insanların çoğu bekar ve yakın zamanda çoluk çocuk işlerine girmek de istemiyorlar:

Merhaba Amazon Müşterisi,

Birisi yakın zamanlarda bebeğiniz için bir hediye satın aldı! Alınan tüm hediyeleri kolayca takip etmek için Teşekkürler Listenizi ziyaret edebilirsiniz.

Not: Size hediye alanları sürprizleriyle hatırlayın.

İyi günler!

Amazon Bebek Kayıt Birimi

Sosyal medyada bir çok kullanıcı “Ne alaka?” dercesine bu mesajları ifşa etmeye başladı:

"Bir çocuğum olmadığı için, @Amazon'un ilgili biriminden ne hediyesi aldığımı görmek için sabırsızlanıyorum!"

"Tekrar kontrol et @Amazon"

Anlaşılan o ki Amazon’un yukarıda bahsettiğim gibi reklam vermek üzerine programlanan yazılımı, verileri allak bullak ederek insanları durup dururken çocuk sahibi yapmış. Ne olursa olsun dünya çapında bir dev de olsanız, insan yapımı sistemler üzerinde çalışıyorsunuz. Hata olması ve kazara insanları aile sahibi yapmanız bile mümkün.

Amazon, "Teknik bir aksaklık nedeniyle, bazı üyelerimiz hatalı hediye e-postaları gönderilmiştir. Neden olduğumuz karışıklık için özür dileriz” açıklamasıyla hatasını kabul etti.