Bir telefon düşünün ki çok iyi bir kameraya sahip ve bir de sadece arama yapabiliyor. Diğer bütün özellikleri yok sayan bu ilginç tasarım, Kolombiyalı bir tasarımcı tarafından dizayn edildi.

Telefonların gelişimi, sosyal medyanın inanılmaz boyutlarda hayatımıza dahil olmasıyla sonuçlandı. Eskiden insanların sadece arama yapmak veya mesaj atmak için kullandığı telefonlar, şu anda bambaşka boyutlara ulaşmış durumda. Artık telefonlarımız sağlık durumumuzu bile kontrol eder hale geldi ve onlardan kopmamız biraz zor gibi duruyor. Tasarımcı Miguel Harry ise telefonlara olan bağlılığı koparmak adına dikkat çekici bir telefon tasarladı.

Kolombiyalı tasarımcı Miguel Harry'e göre bir telefon için önemli olan iki şey vardır, fotoğraf çekebilmesi ve arama yapabilmesi. Serbest tasarımlar geliştiren sanatçı bu kez de şekliyle sabunu andıran ilginç bir telefon tasarladı. Harry, modelinin adını da insanın kendi iç varlığını ve iç yapısının derinliğini görebilme sanatı ve bağımlılıktan özgürlüğe götüren yol olarak görülen, Zen felsefesine atıfta bulunarak Moto Zen olarak belirledi. 2017 senesinde çizimlerini bitirdiği tasarım için hiçbir marka girişimde bulunmadığı için prototip şeklinde beklemektedir.

Bu tasarımla insanlara,"telefonların ele geçirdiği hayatınızı geri kazanın" mesajını veren Harry, telefonların daha sade olması gerektiğine inanıyor. Birçok tasarıma imza atan sanatçının bazı projeleri de hayata geçirilmiş durumda. Yuvarlatılmış hatlar ve minimal tasarımı ile proje hayata geçirilmiş olsa belki de insanların ilgisini çekebilirdi. Sosyal medya odaklı yaşamını sürdüren insanların, hayatın güzelliklerini görebilmesi için birçok proje tasarlandı ve Miguel Harry'nin projesi de en sağlamlarından biri. Tasarımcının sitesine buradan ulaşarak diğer tasarımlarına da göz atabilirsiniz.