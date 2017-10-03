İnsanı Zombiye Dönüştüren Uyuşturucu Dünyaya Yayılıyor!

Kullananları tabiri caizse yaşayan birer ölüye dönüştüren Flakka Efekti adı verilen sentetik uyuşturucunun dünya genelinde yayılmasının önüne geçilemiyor.

İnsanları gerçek bir zombiye dönüştüren uyuşturucu hızlıca dünyaya yayılmaya devam ediyor. Sentetik bir uyuşturucu olan bu maddeyi kullanan insanlar, filmlerde gördüğümüz gibi adeta yaşayan ölülere dönüşüyorlar.

Uyuşturucu maddenin etkisiyle etrafta bulunan kişilere saldrımaya başlayan insanlar, çevrelerine korku salıyorlar. Flakka Efekti adı verilen uyuşturucu son birkaç yıldır ABD'de oldukça yaygınlaştı.

İnsanları Birer Yamyama Dönüştürüyor

Rusya menşeili olan bu uyuşturucunun ilk olarak Amerika'da ortaya çıktığı belirtildi. Son olarak Brezilya'da da bu hapı kullananların birer zombi gibi davrandığı ve yamyam özellikleri gösterdiği tespit edildi.

Bilimsel adı alpha-pyrrolidinopentiophenone olan ve bonzai gibi ucuz ve öldürücü etkilere sahip olan sentetik uyuşturucu, kullanan kişileri çoğunlukla öldürüyor, ölmeyenlerde ise kalıcı olarak beyin hasarı bırakıyor. Son derece uyarıcı olan bu madde, insanı çıldırtacak derecede paranoyaya yol açabiliyor. Zombi hapını kullananların hiç tanımadıkları insanların yüzlerini parçalayayıp yedikleri vakalar da bulunuyor