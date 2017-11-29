Çok garip bir yer mi arıyorsunuz, Reddit’e girin. Aklınıza gelecek her türlü konu ve olay burada tartışmaya açılıyor. Hani şu Photoshop kurbanları gibi. Ancak bu kez işin için dijital manipülasyon yok. Bir köpek var ve nereden baktığı belli olmuyor.

İnternette bir konuyu tartışmamak için geçerli bir neden yok. Yani artık internette tartışılmayan bir şey tartışılmış bile sayılmıyor. İnsanlar son derece önemli şeyleri de, gereksizlik ve işsizlik ürünü olayları da burada tartışıyorlar.

İnsanlığı ilgilendiren tüm konuların uçuştuğu, yorumların ve düşüncelerin birbirine girdiği platform Reddit, size hayatınız boyunca yetecek işsizlik hormonu salgılatabilir.

Bu tuhaf mı tuhaf, optik illüzyon içeren köpek fotoğrafını tartışmak için de internet dünyasının bir araya gelmesi gerekti:

Açılar değişir, ışık değişir ve sevilen bir evcil hayvan bile sizi yerinizden zıplatıp uzun süre kafanızı kurcalayabilir. Gerek kameraya “avel avel” bakması, gerek hemen önündeki arkadaşının hayattan bezmiş görüntüsü, bu fotoğrafın çoktan ölümsüz eserler arasına girmesini sağladı.

İşte Reddit üzerinden bu fotoğraf için yapılan yorumlar:

@Gnarledhalo: "Beynimi acılar içinde bıraktı"

@frankythecactus: "Beynim, bunu en az 10 saniye boyunca anlamaya çalıştı"

@buildingman89: "Köpeklerin başının neredeyse tersine döndüğünü anlamam, gerekenden daha uzun sürdü."

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