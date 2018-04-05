Prof. Michael McCloskey, bir grup gönüllü üzerinde gerçekleştirdiği çalışma sonucunda insanların büyük çoğunluğunun matbaa tipi küçük g harfinin doğru yazımını bilmediğini ortaya çıkardı.

Her gün binlerce kez karşılaştığınız, yıllardır milyonlarca kez kendi elleriniz ile yazdığınız bir harfin gerçek yazılışını bilmiyor olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Birleşik Devletler’deki John Hopkins Üniversitesi’nden bilişsel bilimci Prof. Michael McCloskey, bir grup gönüllü üzerinde yaptığı araştırma neticesinde insanların matbaa tipi küçük ‘g’ harfinin doğru yazılışını bilmediğini ortaya çıkardı.

Araştırma sırasında McCloskey, gönüllülere 4 farklı matbaa tipi küçük g harfi gösterdi ve bunlardan hangisinin doğru olduğunu sordu. Sonuçlar, insanların genel olarak matbaa tipi küçük g harfinin yazılışını bilmediğini gösterdi. Günlük hayatta daha sık kullandığımız açık uçlu kuyruğu bulunan g harfinin yazımını herkes doğru biliyor. Fakat konu matbaa tipi küçük g harfine gelince çoğu küçük sınıfta kalıyor.

Elde ettiği sonuçlar hakkında bazı açıklamalarda bulunan çalışmanın sahibi Prof. Michael McCloskey, ‘’Okuma sırasında yaptığımız gibi bir şekle yeteri kadar baktığımızda neye benzediğini en ince detaylarına kadar hatırlayabileceğimize inanıyoruz, ama sonuçlar durumun her zaman böyle olmadığını gösteriyor.’’ dedi.

‘’İnsanlar okulda pek çok harfin yazılışını kısmen öğreniyor. Ancak küçük g harfinin matbaa yazılışı öğrencilere öğretilen bir şey değil. Bu tip g harfini yazacağımızı hiç düşünmediğimizden, şeklini de iyi öğrenmeye ihtiyaç duymuyoruz.’’ diyen McCloskey’nin gönüllülere gösterdiği küçük ‘g’ harflerini yukarıdaki görselden inceleyebilirsiniz. Sizce bu yazımlardan hangisi doğru küçük g harfini temsil ediyor?

Diğer harflerin aksine küçük g harfinin iki farklı yazılışı bulunuyor. Bunlardan ilki, günlük hayatta daha sık karşılaştığımız sağdan inen açık kuyruklu yazım. İkincisi ile matbaa tipi olarak bilinen soldan inen kapalı kuyruklu yazım. Dolayısı ile matbaa tipi küçük ‘g’ harfinin doğru yazılışı yukarıdaki görselde sağ üstte gösterildiği gibidir.