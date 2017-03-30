İnsanların Çöpleri ile Yaşamını Devam Ettiren Kuş Türüne Planet Earth Tarzı Parodi Video!

İnsanların yarattığı çöplerde hayatını devam ettirmeye çalışan "Bin Chickens" isimli kuş türü görüntülendi. Planet Earth tarzı bir parodi olarak hazırlanan video oldukça eğlenceli.

Dünya üzerinde en tehlikeli tür kim? Acımasız aslanlar mı? Yoksa grup halinde duran sırtlanlar mı? Bu konuda birçok kişinin hem fikir olacağını düşünüyorum. Dünyanın en tehlikeli türü insanlar. Üzerinde yaşadığımız ve adına “ev” dediğimiz dünyayı, üstelik başka bir alternatifi olmamasına rağmen kirletiyoruz. Her yere çöplerimizi atıyoruz. Çöpler ve gazlar dünyayı kirletirken, savaşlar ile bu durumu iyice kötüye götürüyoruz.

Durum öylesine ilerledi ki, canlılar bize ayak uydurmaya başladı. Örneğin, ana besin kaynağı çöp olan bir kuş türü olduğunu biliyor musunuz? İngilizce'de "Çöplük Tavuğu" anlamına gelen "Bin Chiken" lakaplı Threskiornis moluccus adındaki bir kuş türü çöplerden beslenerek hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Planet Earth’ün hazırladığı belgesel tarzında düzenlenmiş oldukça eğlenceli olan parodide, bin chicken’ların hayatta kalmak için çöp torbalarını yırtma, çöplerin içerisinden bir şeyler karıştırma gibi durumlarını gözler önüne sermiş.

Özellikle Avustralya bölgesinde sıkça bulunan bu kuş türü, kötü kokusu yüzünden nefret edilen bir kuş, ancak nefret etmeden önce, o kuşu bu duruma kimin soktuğuna bir kez daha bakmak gerekiyor sanırım. David Johns isimli bir kişinin hazırladığı kısa belgeseli aşağıdan izleyebilirsiniz.