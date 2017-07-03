Eroin Bağımlılığının Çözümü, Maymunlardan Gelebilir!

Maymunlar ve özellikle primatlar üzerinde yapılacak denemeler sonrasında araştırmacılar, insanların eroin bağımlılığına çözüm olacak yeni bir aşı üretebilir.

Primatlarda yapılacak başarılı denemelerden sonra eroin bağımlılarını tedavi etmek için kullanılabilecek bir aşı üretilebilir. Scripps Araştırma Enstitüsünde geliştirilen aşının, eroin bağımlılığını ortadan kaldırdığını ve etkisinin 8 ay sürebileceği açıklandı. Bu aşı, eroin bağımlılığına karşı geliştirilen ilk aşı olma ünvanına sahip. Ayrıca araştırmacılar, kısa süre içinde kilinik testlere geçebileceklerini umuyorlar.

Aşının çalışma şekli, bağışıklık sitemindeki antikorları eroine karşı duracak şekilde eğitiyor. Ayrıca aşı, bağışıklık sisteminin eğitimi sayesinde eroin molekülünün yapısının parçalarına etki ederek çalışıyor. Ardından, eroin sisteme sokulduğunda, yeni oluşturulan antikorlar, eroini hedef alacak ve eroin moleküllerini nötralize edecek. Denek maymunlarının, eroin moleküllerinin beyne ulaşmadan engellendiği için eroin yoksunluğu çekmediği tespit edildi.

Çalışma öncüsü Kim Janda, yaptığı açıklamada, "Bu araştırma, önceki kemirgen verilerimizi doğruluyor ve aşılarımıza beklenen klinik değerlendirme için uygun bir ışık yakıyor" dedi. "Bu aşının, insanlar üzerinde deneme yapmak için güvenli olacağına inanıyoruz".

Aşının bu kadar umut vaat etmesinin asıl nedeni, uyuşturucu bağımlılarının, eroini almadıkları zamanlarda uyuşturucu yoksunluğu çekmiyor olmaları. Bu sayede de eroin kullanımının yüksek oranda düşürülmesi amaçlanıyor.

Araştırmacılar, üç doz aşı verilen maymunlardan dördünün, çeşitli dozlarda eroini etkisiz hale getirebilecek etkili bir bağışıklık tepkisi olduğunu buldu. Aşı yapıldıktan sonra etkisi bir ay geçerli oldu ancak 8 aya kadar uzatılabileceği düşünülüyor. Ekibin ise bir sonraki adımı, insanlar üzerinde testlere başlamak ve aşılarının patentini almak olacak.