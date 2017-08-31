Japon sinemasının adını dünyaya duyuran yönetmen Takashi Miike’nin yeni filmi, kırmızı bant uyarısıyla geliyor. Ölümsüz bir samurayın hikayesini aşırı kanlı sahnelerle anlatan yapım için ilk fragman yayınlandı.

Sinema sektöründe bir insan hayatına 100 film sığdırmak kolay değildir. Hele ki bir yönetmenseniz. Takashi Miike ise kendisinin yazıp yönettiği 100. sinema filmi için bütün çalışmalarını noktaladı. Elbette onun beyaz perde için ne kadar “ölümsüz” olduğuna izleyiciler kara verecektir. Ancak kendisi, birçok otorite tarafından modern Japon sinemasının dünyadaki en önemli temsilcilerinden olarak görülüyor.

Ölümsüz bir samuray savaşçısının aşırı kanlı hikayesini izleyeciyle buluşturacak film, dilimlenen, delik deşik edilen ve adeta Fruit Ninja’daki meyveler gibi kesilen insan uzuvlarıyla dolu. Karşılaştığı imkansız olasılıklara karşı intikam almaya ant içmiş bir ana karakterin hikayesi artık bayat gelse de, Japon sineması adına sevindirici bir gelişme. Nitekim aynı hikaye çatısının en başarılı ve gene kırmızı bantlı bir versiyonunu Deadpool filmiyle izlemiştik.

Dünya sinema tarihinin en çok uzuv kaybına sahne olma ihtimali yüksek Blade of the Immortal filminin fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Aynı isimdeki çizgi romandan uyarlama olan yapım, 3 Kasım 2017’de izleyicilerle buluşacak.