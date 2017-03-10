İklim Değişiklikleri, Kritik Düzeye Yaklaşıyor!

Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi Ulusal Çevre Bilgi Merkezi'ndeki bilim insanlarına göre, "suya damla damla zehir ekleyerek" olası bir felakete neden oluyoruz.

Ünlü araştırmacı Deke Arndt, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri üstünde yoğun bir çalışma yürütüyor. Arndt ve meslektaşları çok sayıda tarihi iklim verisine sahip. Bu verileri özenli bir şekilde koruyorlar hatta pek çok konumda da yedeklemişler. Arndt, bu verilerin bir kopyasını çantasında taşıyor.

Söz konusu veriler, banka hesap bilgileri, sosyal güvenlik numaraları veya nükleer kodlar değil. Bundan daha da önemlisi veriler, değişen iklimimiz hakkında bilinen her şeyi kapsıyor.

Arndt, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi Ulusal Çevre Bilgi Merkezi'nin izleme bölümünün şefi ve hava istasyonlarından, uydulardan, şamandıralardan, hayal edebileceğiniz her türlü hava ve iklim koşuluna karşı toplanan verileri yönetiyor.

Arndt ve ekibi, 28.6 petabyte'lık muazzam bir veriye sahip. Günlerini verilere dikkat ederek, gelen sayıları "normal" olarak adlandırdıkları taban çizgisiyle karşılaştırarak harcayan Arndt ve meslektaşları günlük, haftalık, aylık ve yıllık ritimleri kullanarak veri toplama ve paylaşımını koordine ediyorlar.

Bazı insanların aklına "iklim değişikliği" denildiğinde "küresel ısınma" geliyor, ancak ikisi kesinlikle aynı şey değil. Küresel ısınma, iklimdeki daha büyük bir değişimin sadece tek bir parçası, yani dünyanın ortalama yüzey sıcaklığının artması.

Ekip, iklim değişikliğinin çok daha fazlasını içerdiğini söylüyor ve iklim değişikliğinin nelere sebep olabileceğine dair tahminleri oldukça korkunç. Daha asitli okyanuslar, yükselen deniz seviyesi, daha az buz ve kar yığını, muhtemelen felakete neden olacak hava olayları ve hastalıklar... Ancak bu değişikliklerin gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediğini nasıl bilebiliriz?

Arndt, "Gerçekten çok net. Bir bardak suya aralıklarla zehirli damlalar ekleyin. Sudaki değişimi eninde sonunda fark edeceksiniz.” açıklamasında bulunuyor.

Araştırmacı Arandhna Tripati, atmosferin geçmişi hakkında çok şey öğrendi. Tripati'ye göre karbondioksit düzeyleri 15 milyon yıl öncesi ile hemen hemen aynı. Lakin arada ciddi bir fark var: Atmosferdeki ısıyı artıran sera gazları Dünya'nın iklimini de değiştiriyor. Günümüzde ısınmanın büyük kısmı insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor ve yok edilen ormanlar ve deniz yaşamı nedeniyle süreç ivme kazanıyor. Yani dünyanın geleceğini kurtarmak yine insanların elinde. Hatalarımızdan ders çıkarmamız şart.