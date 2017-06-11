Birçok kişi, CAPTCHA'nın "Ben bir robot değilim" versiyonunu bilir. Tek tık ile yolumuza devam ederiz. Araştırmacılar, şimdi bu ilkeyi kullanarak , kimlik hırsızlıklarından korunmayı sağlayabilir.

Kimlik hırsızlıklarıyla ilgili en büyük sorunlardan biri, eğer bir kişi bilgilerinizi eline geçirmişe, bu bilgileri tekrar tekrar kullanabilir. Bir süre sonra ise sorular, "Annenizin kızlık soyadı nedir?" gibi daha ayrıntılı sorulara bile dönüşebilir. Ya da "Aşağıdaki caddelerden hangisinde yaşadınız?" sorusuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. İkinci soru ise, kimlik hırsızının, sizin hakkınızda kesinlikle bir şeyler bildiğinin kanıtıdır.

Bu sorun, yakın zamanda PloS One'daki bir ekip tarafından ele alındı. Araştırmalarındaki kimlik hırsızlığını önleme mekanizması oldukça basit ancak biraz uzun ve bazı potansiyallere sahip.

Araştırmacılar, İtalya'da 40 kişiden oluşan bir gruba, 6 tane beklenen, 6 tane beklenmeyen ve 4 tane de cevabı 'evet' gerektiren kontrol soruları sordular. Ardından ise 4 tane daha, bu sefer 'hayır' gerektiren soru sordular. Grubun yarısı, sorulan sorulara gerçek cevaplar verecekken, diğer yarısı da ezberledikleri sahte profillerdeki bilgilere göre cevapladılar. Araştırmacılar testi başlatmadan önce, sahte profillere sahip grup üyelerini sorguya çektiler ve gerekli bilgileri ezberlediklerinden emin oldular.

Araştırmanın tasarımı gereği, yalan söyleyecek kişiler, sadece kontrol dışı sorulara 'evet' cevabı vererek yalan söylüyebiliyorlardı. Herkes, beklenen soruların cevaplarını doğru işaretledi, yalnızca 240 sorudan 2 tanesi yanlıştı. Beklenmeyen sorularda ise, doğru cevabı vermek şaşırtıcı bir şekilde zordu ve 240 sorudan 5 yanlış elde edilirken, yalan söylemesi gereken kişiler 82 adet yanlış cevabı işaretlediler.

Katılımcılar teste alındığında, mouse hareketlerini izleme yazılımıyla hareketleri takip ediliyordu ve öğrenme algoritmasına sahip bir makina tarafından analiz ediliyordu. Teorik olarak, kullanıcıların soruları işaretleme hızları test edilmese de, analiz için kullanılabilirdi. Bu da eğer sahte bir doğum günü girecekseniz, bunun hakkında bir süre düşünürsünüz ve burcunu tahmin etmeye çalışırsınız demek oluyor.

Araştırmacılar, bilerek yanlış verilen cevaplarda, kullanıcıların fare hareketlerinin daha dolambaçlı olduğunu fark ettiler. Sürekli yanlış cevap verenlerin, doğru cevabı verseler dahi, hareketlerinin daha yavaş olduğu tespit edildi.

Buradaki test örneği, kimlik dolandırıcılığına karşı kullanılabilmek için henüz küçük çapta ve sınırlı kalıyor olsa da konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerekecek ve özel algoritmalar geliştirilmeye devam edilecek. Ancak bu yöntem ile kullanıcıların fare hareketleri ve hızları kullanılarak yeni bir yöntem geliştirilebilir. Makina öğrenimi ile bir gün, fare haretleri kullanılarak web üzerinde sanal bir parmak izi oluşturulabilmesi mümkün gözüküyor.