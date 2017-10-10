Geçtiğimiz günlerde büyük bir felaketle sarsılan Porto Riko’ya uluslararası yardımlar yağıyor. Bir an önce eski günlerine dönmesi için hızla çalışılan felaket bölgelerine ünlü simalar da destek ziyaretinde bulunuyorlar. Ancak Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg biraz farklı bir yolla gidiyor.

Kuzey Amerika kıtası, bu yıl defalarca kez kasırgalar tarafından adeta dövüldü. Son gerçekleşen Maria kasırgasının hedefinde Porto Riko vardı, onlarca insan yaşamanı yitirdi ve binlercesi evsiz kaldı. Bölgeye dünyanın dört bir yanından destek yağıyor ve ufak ada ülkesinin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Doğal afetlerden sonra felaketlerin yaşandığı bölgelere yapılan ünlü ziyaretleri, duyarlıklık açısından önemlidir ve sembolik anlam taşırlar. Bu ziyaretler sonrasında toplumun verdiği destek artar ve sosyal sorumluluk faaliyetleri amacına ulaşmış olur. Elbette etkileyici bir mesaj vermek adına ünlülerin kanlı canlı felaket alanını gezmesi ve basına demeç vermesi gerekir.

Facebook, yeni teknolojisi Spaces size sanal ortamda bir avatar yaratma şansını veriyor ve 3B karakterinizle sanal gerçeklik gözlüğü takarak istediğiniz yeri arkadaşlarınızla ziyaret etmenize olanak sağlıyor. Üstelik birbirinizin karakterlerini de görerek ve konuşarak. Güzel fikir.

Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg ise bu sosyal sorumluluk işini çok yanlış anlamış olacak ki, Porto Riko ziyaretini Spaces ile gerçekleştirdi:

Kendisi gibi kıvırcık saçlı ve sürekli gülümseyen dijital karakteriyle 360 derecelik canlı yayın yapmayı da ihmal etmedi. Yanında da Facebook’un sosyal sorumluluk işlerinden sorumlu olan Rachel Rubin Franklin vardı. Son derece trajik bir felaket yaşayan bölgede, dünyanın en büyük şirketlerinden birisinin üst düzey yetkilileri sanal karakterlerle yayın yaptılar. Kulağa oldukça garip geliyor, değil mi?

Haliyle Sosyan Medya Hatayı Affetmedi:

"Mark Zuckerberg, Porto Riko'daki korkunç durumdan bir arttırılmış gerçeklik aracılığıyla bahsediyor. 'Orada olduğumuzu hissetmek çılgınca' diyor. Öldürün beni"

"Zuck ciddi ciddi kasırga felaketi turizmi için tuhaf VR teknolojisini canlı yayında tanıtıyor."

"Sanal Zuckerberg, Porto Riko'nun felaket bölgelerini gezerken 'Orada olduğumuzu hissetmek çılgınca.' diyor"

Peki sizin düşünceleriniz nedir? Zuckerberg'in yerinde olsanız şirketinizin teknolojilerini tanıtmak için böyle sevimsiz yollar tercih eder miydiniz?