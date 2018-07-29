Ölüm Döşeğindeki İnsanların Pişman Olduğunu Söylediği 5 Şey

Uzun yıllar boyunca evlerinde ölümü bekleyen hastaların bakıcılığını yapan Avustralyalı hemşire Bronnie Ware, emekli olduktan sonra kitap yazmaya karar verdi.

Hemşire Ware, hastalara, “En büyük pişmanlığınız nedir?” diye sordu. Ve aldığı cevapların temelde benzer olmakla birlikte 5 başlık altında toplandıklarını tespit etti...

1. "Keşke başkalarının benden beklediği gibi yaşamak yerine, düşlerimi gerçekleştirmeye cesaret edebilseydim."

Bronnie Ware’e göre, insanlar; hayatlarının sona ermekte olduğunun farkına varıp geriye döndüklerinde, hayalini kurdukları şeylerin çok büyük bir bölümünü gerçekleştirmediklerini görüyor ve pişman oluyorlar.

2. "Keşke bu kadar çok çalışmasaydım."

Hemşire Ware, özellikle erkek hastaların büyük bir kısmının, işleri sebebiyle kendilerine, ailelerine ve dostlarına yeterince zaman ayıramadıkları için pişman olduğunu belirtiyor.

3. "Keşke duygularımı dile getirmeye cesaretim olsaydı."

Pek çok insanın başkalarıyla ilişkilerini belirli bir düzeyde tutmak adına hislerini-duygularını bastırdığını kaydeden Ware, bastırılan duyguların insan sağlığı üzerinde son derece olumsuz etkileri olduğunu vurguladı.

4. "Keşke arkadaşlarımla ilişkimi sürdürseydim."

İnsanların kendi yaşamlarına çok fazla odaklandığını ve bu yüzden de arkadaşlarıyla olan ilişkilerini yitirdiğini ancak ölüm döşeğindeyken anladığını söyleyen Ware, ölmekte olan insanların en çok da eski arkadaşlarını özlediğini dile getirdi.

5. "Keşke kendime daha fazla mutlu olmak için izin verseydim."

Çoğu insanın, mutluluğun esasında bir 'tercih' olduğunu ölüm anı yaklaşana dek fark edemediğini belirten Bronnie Ware; insanların, sırf rahat yaşamak uğruna eski alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlı kaldığını ifade etti.

Alışkanlıklarından vazgeçmek istemeyen, diğer bir deyişle 'değişim korkusu' yaşayan insanların, daha fazla mutlu olma şansını kendi elleriyle yok ettiklerini söyleyen Ware; hayattaki son günlerini yaşayan hastalarının, "Keşke daha çok gülseydim" , "Keşke aptalca şeyler yapmaktan bu kadar korkmasaydım" diyerek pişmanlıklarını dile getirdiklerini kaydetti.