Sosyal hayatta etrafımızdaki insanların bizi ciddiye aldıklarını hissetmek oldukça önemlidir. Bilim insanları da bu konu üzerinde pek çok araştırma yapmış ve bazı özellikler belirlenmiş.

Her ne kadar hepimiz inkar etsek de içinde yaşadığımız toplumda saygı görmek ve ciddiye alınmak herkes için önemli. Tabii ki artmış sosyal kaygılarla yaşamak doğru değil ve boyutları arttığı takdirde destek almak gerekir, ancak standart düzeyde bazı 'kaygılar' için bireysel olarak kendimize katabileceğimiz bazı özellikler mevcut. Bu özelliklerden bilim insanlarınca üzerinde çalışılmış ve onaylanmış olanları sizin için derledik.

Hayır diyebilmek;

Psikolog Mihaly Csikszentmihalyi'ye göre, yapılan tekliflere veya önerilere zaman zaman hayır diyebilmek oldukça önemli. Özellikle iş dünyasında, hayır diyemeyeceğinizi düşündüğünüz bazı durumlarda -örneğin patronunuz sizden birşey istediğinde- hayır diyebilmek imajınızı zedelemekten ziyade daha pozitif bi çizgiye çekiyor.

Yazı dilini kullanırken 'basit' olmaya dikkat etmek;

Princeton Üniversitesi'nde 2012 senesinde yapılan bir araştırma konuşurken ya da yazarken basit cümleler kurmak gerektiğini söylüyor. Yapılan araştırmalara göre uzun ve anlaşılması güç cümleler kurmak kişiyi tahmin edildiği gibi 'bilgili' ya da 'etkileyici' değil anlaşılması güç ve gereksiz olarak gösteriyor.

Gözlük takmak;

Her ne kadar basit ve önyargılarla dolu gözükse de, gözlük kullanımının kişiyi daha ciddiye alınası ve bilgili gösterdiği bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Viyana Üniversitesi'nde 76 kişiyle gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, kişiler kendilerine gösterilen 78 fotoğraf arasından gözlüklü kişilerin daha bilgili göründüğünü ifade etmiş.

Hem ılımlı hem de yetenekli olduğunu hissettirebilmek;

Ciddiye alınacak ve bilgili bir birey hayal ettiğimizde gözümüzde hep oldukça resmi ve soğuk bir resim canlansa da, bilim insanlarına göre asıl kritik olan sosyal ve ılımlı biri olduğunuzu da hissettirebilmek. Aynı anda yeteneklerinizi sergileyip iletişimi kuvvetli ve sıcak bir birey imajı çizmeniz, insanların sizi ciddiye almasını sağlayacaktır. Yine Princeton Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, kişiler karşılarında sıcakkanlı ve yetkin bir kişiyi gördüklerinde o kişiye olan güven duyguları artıyor.

Beden dilini kontrol edebilmek;

Beden dili uzmanı Tonya Reiman'a ve eski FBI ajanı Joe Navarro'ya göre çok fazla el-kol hareketi yapmak kaygı bozukluğuna işaret ediyor. Tabii ki kastedilen el - kol hareketleri sağlıklı iletişim için önerilenler dışında bir nevi tik olmuş olanlar. Örneğin birisiyle konuşurken ellerinizi ovuşturmak ya da parmaklarınızı kütletmek gibi hareketler, size duyulan saygının azalmasına sebep olabilir.

Konuşmayı dengeli bir şekilde hızlandırmak;

1975 senesinde Brigham Young Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, aynı anda hızlı ve akıcı konuşabilme yeteneği kişiyi daha zeki gösteriyor. Bu şekilde konuşabilen kişilerin daha fazla ciddiye alındığını ortaya koyan araştırmaya göre kritik olan dengeyi kurabilmek. Yani çok hızlı konuşup hiç anlaşılamamak ile inanılmaz yavaş konuşup sıkıcı olmak arasındaki ince çizgiyi doğru kullanabilmelisiniz.

İnsanların kendileri hakkında konuşmalarına müsade etmek;

Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, konuşmaktan çok karşısındakini dinlemeye özen gösteren bireylerin çok daha fazla saygı gördüğünü söylüyor.

Giyime özen göstermek;

Oldukça tahmin edilesi olsa da, özenli bir giyim yalnızca karşınızdaki kişilerin değil sizin de kendinizi daha güçlü ve saygıdeğer hissetmenizi sağlıyor. Bu konuda pek çok üniversitede çeşitli çalışmalar yapılmış ve hepsi hem özsaygı hem de sosyal saygı için bunun gerekli olduğunu söylüyor.

Dünya gündeminden haberdar olmak;

Özellikle kendi sosyal çevrenizi ilgilendiren ve iletişim kurmanızı sağlayacak konular hakkında bilgi sahibi olmanız, sosyal çevrenizde sizi saygı duyulan biri haline getirebilir. Ancak hakkında bilgi sahibi olduğunuz konuları sürekli genişletmeniz ve edindiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olmanız gerekiyor.

Neşeli ve şakacı olabilmek;

Gerekli anlarda mizah yapabilmek ve kendi hatalarınıza ve size yapılan eleştirilere olgunlukla cevap vererek gülebilmek sizi birçok insandan daha saygıdeğer ve zeki gösterecektir. Aynı zamanda aşırı olduğu düşünülen ve eleştirileceğine inandığınız görüşlerinizi de gerekli argümanlara sahip olduktan sonra paylaşmakta çekinmeyin. Bu sizi boş biri gibi değil idealleri olan ilerici biri olarak gösterir.

Hikaye anlatabilmek;

Topluluklar ya da bireyler karşısında akıcı ve zekice hikayeler anlatabilmek hem yetenek hem de zeka göstergesi olarak kabul ediliyor. Konu hakkında yapılan araştırmalar ise 'TED Talks' etkinlikleri ile örnekleniyor. Elde edilen verilere göre TED Talks konuşmalarının %65'i hikayelerden meydana geliyor ve onları etkileyici kılan da bu hikayeler.

Ses tonunu kontrol edebilmek;

Konuşurken ses tonunuzu kontrol edebilmek ve etkileyici anlatım için bunu bir yol olarak kullanabilmek, insanların sizi daha büyük bir ilgi ile dinlemesini ve söylediklerinize daha kısa sürede ikna olmasını sağlıyor.

Aynı anda kendinden emin ve alçak gönüllü olabilmek;

Bir girişimci ve yazar olan Anthony K. Tjan'ın konu ile ilgili yapılan araştırmaları derlediği bir kitabında, kişinin etkileyici ve saygın olabilmesi için kesinlikle alçakgönüllü ve kendinden emin görünebilmesi gerekiyor. Yani kendinden eminliği ukalalığa çevirmeden dengeli bir şekilde kendinizi ifade edebilmeniz ve her zaman diğer fikirlere ve insanlara saygılı olmanız, sizi oldukça saygı duyulası ve sevilen biri yapacaktır.

El sıkışmak;

Kurduğunuz iletişimlerden sonra el sıkışmak, profesyonel ve ciddi görünmenizi sağlayacaktır. Tabii ki karşınızdakinin elini kırarcasına sıkmanıza gerek yok, ancak karşınızdaki insana 'seninle anlaştım' imajı verebilmenin en resmi yolu bu.

İşe erken gitmek;

Washington Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırmalar, işe erkenden giderek ofiste 'iş gününe hazırlık' imajı yaratan insanların, çalışma arkadaşları tarafından daha fazla ciddiye alındığını ortaya koyuyor. Aynı zamanda bu kişilerin performanslarında da büyük oranda artış yaşandığı söyleniyor.