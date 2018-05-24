İnsanların Sürücüsüz Arabalara Olan Güveni Azalmaya Başladı

Son zamanlarda ABD'de yaşanan Tesla kazalarından sonra yapılan araştırmaların sonuçlarına bakılacak olursa kullanıcıların otonom araçlara olan güveni düşüşe geçmiş durumda.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılar için otonom araçlara duyulan güven son zamanlarda kaybolmuş durumda. Yeni araştırmaların sonuçlarına göre son zamanlarda yaşanan felaketlerin, otonom araçlara olan güveni azalttığı görülüyor. Bu sonuçlar sonrasında yakın gelecekte sürücüsüz taksi veya otobüs gibi projeleri, tamamen hayatımızın içinde görmemiz biraz daha zaman alacak gibi duruyor.

Yapılan araştırmada Amerikan sürücülerinin yüzde 73'ü, tamamen kontrolleri altında olmayan bir araçta yolculuk etmeyi tercih etmeyeceklerini belirttiler. Otonom araç kazalarından önce 2017'nin sonlarında yapılan bir araştırmada ise sadece yüzde 63'lük bir kısım tercih etmeyeceğini belirtmişti. Otonom araçlara olan güven, sayısal olarak yüzde 10'luk bir düşüşe uğramış durumda.

Başka bir araştırmaya göre Amerikan sürücülerin sadece yüzde 20'si otonom bir araca güvenebileceğini ifade ediyor. İnsanlar Tesla gibi markaların yarı otonom araçlarını tercih etseler de, tamamen onların kontorolünde olmayan bir araç fikrine sıcak bakmıyorlar. İleride teknolojinin ve güvenlik önlemlerinin daha da gelişmesiyle beraber otonom araçlara olan güven geri kazanılabilir ama şu anda kullanıcıların buna hazır olmadığı gün gibi ortada.