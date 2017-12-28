Kurduğu saadet zinciri sistemiyle insanların ekonomik umutlarını sömüren Çiftlik Bank oyunu hakkında bakanlıkların açtığı soruşturmalar devam ederken CEO Mehmet Aydın, bütün hisselerini bir başka şirkete sattı.

İnternetin gelişimi pek çok umut simsarlığını da beraberinde getirdi. Ülkemizdeki insanların ekonomik beklentilerini gerçekleştirmek için kandırılıp sürece dahil edilmeye çalışıldığı onlarca farklı fırsatçılık mevcut. Dolandırıcılığı kılıfına uyduran bu sistemler arasında Mega Holdings ve Çiftlik Bank gibi örnekler de var.

El emeği ve gerçekten bilgi yoluyla para kazanmak yerine, düpedüz başkalarının umutlarından para kazanmaya dayalı olan bu sistemlerle zengin olanlar da genelde en tepedeki isimler olurlar. Bu kişilerin tek işi, altlarında görev yapan diğer insanların motivasyonlarını arttırmak ve kazıklanacak daha çok insan bulmalarını sağlamaktır.

Ülkemizde 300 binden fazla üyesi bulunan ve 10 milyonlarca TL paranın döndürüldüğü Çiftlik Bank oyununa Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sırasıyla soruşturma başlatmıştı. Hatta tanıtım için Bakan Faruk Özlü’nün adını kullanan ve kendisinin Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’a Malezya’da ödül verileceğiyle ilgili safsataları kullanan fırsatçılar, geri adım atmaya başladılar.

Çiftlik Bank'ın CEO'su olarak gündeme gelen Mehmet Aydın, hisselerinin tamamına sahip olduğu Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi’ni sattı. Toplamda 15 milyon TL değerinde olan sermaye ise Kıbrıs’ta bulunan Fame Game Software Ltdi şirketinin eline geçmiş oldu.

(Mehmey Aydın, solda)

Türkiye genelinde binlerce insanın umuduyla oynayıp para kazanmanın haksız yollarını ararsanız, devlet soruşturmalarına karşı çıtınızı çıkartamazsınız. Büyük ihtimalle Mehmet Aydın da durumun farkında olacak ki yolun sonuna geldiğini ancak idrak edebildi.

Soruşturmalar devam ederken, bu satış işleminin suç sicilini temizlemeyecek oluşu ise bir başka hukuksal gerçek. Çünkü istisnalar dışında işlenen suçların büyük kısmı, işlenilen dönemdeki yasalara göre cezalandırılırlar.