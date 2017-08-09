Yeni bir maymun türüne ait oldukça iyi korunmuş 13 milyon yıllık bebek kafatası, insanların ve maymunların Afrikalı kökenlerine işaret ediyor.

13 milyon yıl önce yaşamış yeni maymun türüne ait bebek kafatası maymunların nasıl insana dönüştüklerine dair büyük gizeme ışık tutabilir.

Alesi adı verilen kafatası, Miocene çağı olarak adlandırılan, maymun sürülerinin Avrupa-Asya bölgesine dağılmaya başladıkları döneme ait.

Bebek oluşum, günümüzde yaşayan maymun ve insan türleriyle ilişkili değil ama, çok önceki atalarımıza benziyor olabilir.

Bilim insanları Kenya’da bulunan, kafasına göre küçük bir ağzı ve burnu olan yaratığı, akrobatik özellikleri olmayan bebek jibon (Asya maymunu) olarak tanımlıyorlar.

Araştırma uluslar arası bir ekip tarafından yürütülüyor. Şempanze, gorilla, orangutan e jibonlar da dahil olmak üzere yaşayan primatlar arasında insanlar, maymunlara en yakın olanları. Şempanzeler ile ortak atalarımız Afrika’da 6-7 milyon yıl önce yaşamışlar ve bir çok muhteşem fosil bulguları insanların o zamandan bu yana ne şekilde evrimleştiklerini ortaya koyuyor.

Fakat 10 milyon yıl önce yaşayan maymunların bilinen atalarıyla insanların nasıl evrime uğradıkları hakkında az bilgiye sahibiz.

Yaşayan maymunlarla insanların ortak atalarının Afrika’dan mı çıktıklarını ve bu ilk ataların neye benzediklerini öğrenmek, araştırmacıların en çok istedikleri şey.

Bilim insanları Alesi adlı maymun fosilinin keşfiyle birlikte bu soruna daha kapsamlı bir bakış açısı kazandırmanın mümkün olabileceğini düşünüyorlar.