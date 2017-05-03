İnsan beyniyle dijital platformun bir arada olduğu projeler bir nöroetikçi ve bir avukatı harekete geçirdi ve bu ikili, insanlar adına 4 yeni hak önerisinde daha bulundu.

Elon Musk’ın nöral ağ projesi, Facebook’un beyni dışarıdan okuyabilen cihaz geliştirmesi, hatta bu bu teknolojinin telepati yoluyla iletişim kurmak gibi korkutucu özelliklere sahip olması oldukça etkileyici gelişmeler. Fakat bazı uzmanlar ve araştırmacılar, söz konusu bu teknolojinin kötü amaçla da kullanılabileceği konusunda endişeliler.

Basel Üniversitesinden Nöroetikçi Marcello Ienca ve Zürih Üniversitesinden İnsan Hakları Avukatı Roberto Andorno, bu anlamda 4 yeni insan hakkı önerisinde bulundu. Bu önerilerin amacı ise insan zihnini, teknolojinin ortaya çıkaracağı potansiyel tehlikeye karşı korumak. Şimdi bu 4 maddeye bir bakalım:

Bilişsel özgürlük hakkı

Bir birey, beyin bilgisayar arayüz teknolojisini kullanmakta ya da kullanmamakta özgürdür. Hiç kimse, bu teknolojileri kullanmaları kullanmaları konusunda zorlanamaz.

Zihinsel mahremiyet hakkı

Hiç kimse, beynine bağlı cihazlar tarafından toplanan verileri bir başka kimseyle paylaşmak zorunda değil. Bunlar kişinin özelidir ve kimseyle paylaşmak zorunda değiller.

Zihinsel bütünlük hakkı

Bir kişinin beynine izinsiz olarak erişim müdahalesinde bulunmak, hacklemek ve anılarını silmek suçtur.

Psikolojik devamlılık hakkı

Kişinin alacağı kararlar, psikolojisi ya da bir konu hakkındaki düşüncesi, dışarıdan gelen bir müdahaleyle değiştirileme.

Alanında iki uzmanın kafa kafaya verip bu 4 hakkın üzerine basa basa ne kadar gerekli olduğundan bahsetmesi, bence fazlasıyla dikkate alınmalı. Zira şu an her şey toz pembe görünebilir fakat o gün geldiğinde belki de bu kararların alınmamış olması, bazı şeyler için geç kalınmasına sebep olabilir.