2048 Yılından Geldiğini İddia Eden Adam Tutuklandı

Geçtiğimiz Pazartesi günü ABD’nin Wyoming eyaletinde toplum içerisinde 2048 yılından geldiğini ve gelecek yıl uzaylıların dünyayı istila edeceğini iddia eden Bryant Johnson isimli kişi tutuklandı.

Uzaylıların vücudunu alkolle doldurduğunu ve kendisini destekledikleri için zaman yolculuğuna çıkabildiğini söyleyen Bryant Johnson, şu an 2017’de değil, 2018 yılında olması gerektiğini söyledi. ABD’li güvenlik güçleri ise toplumu rahatsız edecek kadar sarhoş olduğu gerekçesiyle Johnson’u tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan olayda Casper polisi, yerel saatle 10.30 sırasında karşılaştıkları Johnson’un 2048 yılından geldiğini iddia ettiler. Kendilerine, ‘önümüzdeki yıl uzaylılar burayı istila edecek, mümkün olan en kısa sürede oturduğumuz bu bölgeyi terk etmemiz gerekiyor’ şeklinde konuşup insanları uyarmak istediğini belirten polis ekibi, Johnson’u şehrin en yetkili kişisiyle konuşmak konusunda ısrarcı olduğunu belirtti. Zaman yolculuğunda bir aksilik olduğunu ve 2017 yerine 2018 yılında olması gerektiğini söyleyen adam, devasa bir destekle durduğu için zaman yolculuğuna çıkabildiğini iddia etti.

Yetkililer, Johnson’un kanlı gözlere, konuşma bozukluğuna ve yüksek yoğunlukta alkol kokusuna sahip olduğunu söylediler. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Johnson’un Facebook profilinde uzaylılarla ilgili birçok paylaşımın olduğu görüldü.