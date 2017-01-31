Bilim insanları, yine ilginç bir keşfe imza attılar ve 540 milyon yaşındaki bir organizma hakkındaki detayları ortaya çıkarttılar. Bazı bilim insanlarına göre bu canlı, insanların atası olabilir.

Bazı bilim insanları, insanlığın bilinen en eski atası olduklarını düşündükleri bir canlı türü keşfettiler.

Çin'de keşfedilen mikroskobik organizmaya Saccorhytus Coronaries adı verildi. Söz konusu mikroskobik yapı; garip bir çuvalı andırıyor. Bir milimetre uzunluğunda, eliptik bir gövdeye ve büyük bir ağza sahip.

540 milyon yıl önce ortaya çıkmış organizmanın, çoğu 510 ile 520 milyon yıl öncesine ait olan döteryostomlar olarak bilinen süperfolumun bugüne kadarki en ilkel örneği olduğuna inanılıyor. Bu kategori; omurgalıları, denizyıldızlarını, beş köşeli deniz canlılarını palamut kurtlarını ve graptolitleri kapsayan çok geniş bir aile.

Cambridge Üniversitesi'nden Evrimsel Paleobiyoloji Profesörü ve St John's Koleji Üyesi Simon Conway Morris, "Erken bir dötereostom (ikincil ağızlılar) olarak bu organizmanın, insanlık da dahil olmak üzere çok çeşitli türlerin ilkel başlangıçlarını temsil edebileceğini düşünüyoruz. Çıplak gözle incelediğimiz fosiller küçük siyah taneler gibi görünüyor, ancak mikroskop altında detay seviyesi şaşırtıcı düzeyde. Tüm dötereostomların ortak bir atası vardı ve biz, bu noktada aradığımızı bulduğumuzu düşünüyoruz."

Araştırmacılar, Saccorhytus'un moleküler zincirdeki "kayıp halkanın" bir parçası olabileceğine inanıyor. Bunu saptamak için de biyomoleküllerin mutasyon oranını ve ortak atadan ne zaman ayrıldıklarını tahmin etmek için bir teste başvuruyorlar.

Elektron mikroskobu ve BT taraması sağ olsun, organizma hakkında pek çok detay ortaya çıkıyor. Mikrofosiller, küçük ve antik varlıklar hakkında bize çok şey anlatıyor.

Saccorhytus'un yaşadığı bölgenin sığ denizler olduğu varsayılıyor. Organizma kum taneleri arasında yaşamış gibi gözüküyor. Vücudu simetrik olarak iki taraflı ve esnek bir cilt ile örtülmüş. Kaslar da, zengin bir çeşitliğe sahip. Organizmanın en çarpıcı özelliği büyük ve aralıklı ağzı. Organizma, muhtemelen bu ağzı yiyeceklerin tamamını sindirebilmek için kullanmış. Ne var ki Saccorhytus'da herhangi bir boşaltım organı bulunmuyor.