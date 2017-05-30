Etiyopya'da bulunan Porc-Epic mağarasında yapılan araştırmaların sonucunda burasının 45.000 yıl önce insanların boya ürettiği bir atölye olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 4500 yıl kadar kullanılan atölyenin niçin durduğu bir soru işareti.

Paleontologlara göre 45.000 yıl önce insanlar ilk defa aletleri kullanmaya başladılar. Etiyopya’da bu yıllarda, içinde insanların yaşadığı bir mağara bulunuyor. İnsanlar, bu mağarada ilk defa boya üretmişler ve bunu çeşitli amaçlar dahilinde kullanmışlardır. İçinde çakmak taşı, yüksek ölçekte demir-oksit zengini kırmızı taşlar, parlak sarı taşlar, gri taşlar bulunan Porc-Epic Mağarası; insanlığın önemli miraslarından biri.

İçerisi, kirpiyi andıran şekillerle bezenmiş. Üstelik bunların üzerinde birçok sembol ve insan figürleri bulunmakta. Çeşitli malzemelerle renk renk boya pudraları yapılmış. Anlaşılıyor ki burası tarih öncesi insanlar için çok çok önemli bir merkezmiş. İnsanların aletleri ilk defa kullanmaya başladıkları bu dönemden kalan 4213 parça toprak boyası bulundu.

Paleolog Daniela Eugenia Rosso ve Francesco d’Errico’nun incelediği boya parçaları; renklerine, zamanlarına ve muhteviyatlarına göre sınıflandırıldı. Anlaşılıyor ki, bu boyalar o dönemin gündelik hayatında özel bir yer tutuyormuş. Ayrıca kırmızı tonların çeşitliliği, kafalarda bu dönemde farklı tonların farklı renkler olarak algılanıp algılanmadığı sorusunu doğuruyor. Yaklaşık 4500 yıl kadar kullanılan boya atölyesi, günümüzden 43.000 ve 42.000 yıl öncelerinin arasında kullandığı malzeme türlerini üretimini azaltmış. Sonrasında da tamamen durmuş. Bilim insanları, neandartallerin aramızda dolaştığı bu dönemlerde üretimi niçin durduğunu araştırıyor. Porc-Epic mağarası, insanlığın çözmesi gereken gizemlerinden biri olarak karşımızda duruyor.