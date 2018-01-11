Norveç’teki Ünlü Sığınak Yeniden İnşa Ediliyor

Norveç’te yer alan “Küresel Tohum Deposu”, yakın zaman önce su bastığı için yeniden inşa ediliyor. Yeni binanın daha korunaklı olması bekleniyor.

Norveç’te, günümüzün Nuh gemisi gibi dünya üzerindeki 500 milyondan fazla tohumun saklandığı tesisi, karların anormal şekilde erimesinden dolayı su bastı. Nükleer savaşlara bile dayanacak kapasitede olması için geliştirilen tesisin böyle bir duruma karşı karşıya kalması, Norveç’in olaya el atmasına sebep oldu.

Yapılan açıklamalara göre Norveç’te yer alan özel sığınak baştan inşa ediliyor. Norveç’e bağlı Svalbard takımadasında bulunan sığınak, dağın içi oyularak yapılmış bir bölge. Normalde tsunami gibi büyük felaketlere dayanması beklenen sığınağın karların erimesi ile içine su alması, araştırmacıların bir hayli korkmasına sebep oldu. Küresel Tohum Deposu olarak adlandırılan bölge, dünyanın bitki popülasyonunu saklıyor. Bir gün bir felaket olsa ve canlı yaşamının bitkilerle birlikte çok büyük bir kısmı yok olsa bile, Dünya kendini yeniledikten sonra bu bitkileri yeniden dikebileceğiz.

Norveç, bu konuda ne kadar ciddi bir sorumluluk üstlendiğinin farkında. Bu yüzden bu yıl başlaması planlanan yeni sığınağı 2019’a kadar bitirmeyi hedefliyor. Bu bölge inşa edildiğinde, dünyanın en korunaklı insan yapılarından biri olacak. Tek bir su tanesinin bile giremeyeceği şekilde tasarlanacak yeni bina, bitkisel mirasımızı korumaya çalışacak.

Bu tarz bölgeleri, Norveç dışında başka ülkelerin de yapması çok güzel olurdu. Özellikle olası bir felakette hangi bölgenin bu durumdan etkileneceğini bilmediğimiz için dünyanın çeşitli bölgelerine, hatta dünyanın dışında yörüngelere bu tarz miraslarımızı göndermeliyiz.