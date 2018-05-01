İnsan yaşamının son bulması, farklı türlerin Dünya üzerinde hüküm sürmesi veya tamamen Dünyamızın yok olması hakkında ortaya bir çok teori ve iddia atılmıştır.

İnsanlığın sonunu getirebilecek bir çok teori ve varsayım mevcut. Bu noktada, antibiyotiğe dirençli bir veba, deniz seviyesi yükselişi ve küresel kıtlık, insanların Dünya'nın yüzünü silip süpürebilmeleri için aynı derecede makul yollar. Neyse ki, Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'ndaki yeni bir araştırmaya göre, listeden bir olasılığın üstesinden gelebiliriz: Manyetik kutup dönüşü.

Pazartesi günü basılan bir makalede, uluslararası bir araştırmacılar ekibi, Dünya'nın manyetik alanındaki mevcut rahatsızlığın, bazı uzmanların son zamanlarda önerdiği şeylerin tersine, kutuplaşmayı tersine çevirmek üzere olduğunu göstermediğini kanıtlar nitelikte. Geçtiğimiz birkaç ay içinde, bazı bilim adamları, Dünya'nın manyetik alanını tamamen tersine çevirebileceğini söyleyerek, Güney Atlantik Anomali diye değinilen, Şili ile Zimbabve arasındaki bölgenin manyetik alanında meydana gelen manyetik alan tuhaflığıyla ilgili endişelerini dile getirdiler. Ancak, manyetik koşulların günümüzdeki koşullara benzerlik gösterdiği geçmiş tarihsel dönemleri inceleyerek, yeni çalışmanın yazarları Güney Atlantik Anomalisinin büyük olasılıkla bir sapma ile sonuçlanmayacağını gösteriyor. Geçmiş hareketlere bakılarak genellikle alan gücünde bir azalma ve eşlik eden kısmi bir kutup değişimi görülmekte.

Araştırmacılar, şu anda Afrika'da meydana gelen gibi, manyetik alan anomalilerinin uzak geçmişte gerçekleştiğini, ancak tam tersine dönüşlere veya sapmalara dönüşmediğini söylüyorlar.

Bu senaryolarda, on binlerce yıl öncesinde şimdi gördüğümüz gibi anormallikler, genellikle büyük sonuçlara yol açmadan kendi başlarına çözülmüşler. Elbette, şimdi olan şey asırlar ölçeğinde olağandışı görünebilir, ancak bin yılların ölçeğinde, daha normal görünüyorlar. Bu rahatlatıcı sonuca ulaşmak için yazarlar, Dünya'nın jeolojik geçmişinde, manyetik alanın benzer şekilde zayıflamasının ortaya çıktığı diğer dönemleri incelediler. 49 bin yıl önce ve 46 bin yıl öncenin ortalaması olan birkaç örnekte, Dünya'nın manyetik alanında anormallikler ortaya çıktı, ancak sonunda çözüme kavuştu. Araştırmacılar, şu anki koşullarımızın bu tarihsel durumlara yeterince yakın olduğunu söylüyorlar ki, bu mevcut anomali kendisini benzer bir şekilde çözmesi gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. “Bu, mevcut zayıflatılmış alanın, bir sapma veya geri dönüş gibi aşırı bir olay olmadan da iyileşeceğini,” aktaran araştırmacılar. Bu olaylardan herhangi biri gerçekleştiyse, Dünya üzerindeki sonuçların anlamlı olacağına işaret etti. Ne olacağı tam olarak bilinmese de, her iki olay da uydu iletişimini, hayvan göçünü ve güneş rüzgarlarından korunma düzeyimizi etkileyebilir. En dikkat çekici şekilde, pusula iğnelerimiz Antarktika'ya “kuzey” olarak işaret edecek.

Tabii ki, bu olaylar binlerce yıldan fazla sürüyor, bu yüzden henüz doğru olup olmadıklarından emin olamıyoruz. Fakat eğer jeolojik tarihi herhangi bir belirti olarak baz alırsak, ölümümüzün diğer olası nedenleri hakkında daha çok endişelenmeliyiz. Bununla birlikte, Güney Atlantik Anomali, içinden geçen uydular için iletişim sorunlarına yol açmıştır, bu yüzden bir tersine çevirme ya da sapma muhtemelen bizi öldürmeyecek olsa bile, değişen bir manyetik alanın garip gerçekliği ile bir şekilde ilgilenmemiz gerekecektir.