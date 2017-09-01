İnsanlık Bu Yıl Tam 1.2 Trilyon Kez Zamanı Durduracak!

Fotoğraf çekme alışkanlıklarımızın ne kadar değiştiğine ilişkin yapılan çarpıcı bir araştırma, insanlığın her geçen gün çok daha fazla anı ölümsüzleştirdiğini gün yüzüne çıkardı.

Akıllı telefonlar hayatımızı ve tüm alışkanlıklarımızı değiştirdi. Yıllar içinde cep telefonlarımızla birleşen dijital kameralar artık profesyonel kameralara taş çıkartacak performanslar sergiliyorlar. Mobil fotoğrafçılığın bambaşka bir fotoğrafçılık dalı olduğu günümüz dünyasında, her geçen yıl insanların çektiği fotoğraf sayısı artıyor.

Fotoğrafçılık herkesin harcı değildir, ancak akıllı telefonlar sayesinde artık herkes potansiyel birer sanatçı. Dünya çapınca milyarlarca akıllı telefon olduğunu varsayarsak çekilecek olan fotoğraf sayısını hesaplamak oldukça meşakkatli bir işe dönüşüyor. İşte bu yüzden, sürece araştırma şirketleri de dahil oluyor. Bu bağlamdan yola çıkan InfoTrends adındaki bir kuruluş, dijital dünyanın gerçek dünyayı ne kadar değiştirdiğine dair yaptığı araştırmanın çarpıcı sonuçlarını paylaştı.

Araştırmalar sonucunda hemen aşağıdaki grafikte de göreceğiniz üzere;

2013’te 660 milyar,

2014’te 810 mlyar,

2015’te 1 trlyon

2016’da 1.1 trilyon fotoğraf çekilmiş

ve 2017 yılı sonuna kadar bu rakam 1.2 trilyon’a ulaşacak.

İçerisinde olduğumuz 2017 yılında durdurulan anların %85’i akıllı telefonlar aracılığıyla çekilen fotoğraflardan oluşacak. Profesyonel ve dijital kameralar ise %10.3’te kalırken, tüm fotoğrafların yalnızca %4.7’si tabletler tarafından çekilecek.

Diğer ilginç detay ise dijital kamera satışlarıyla ilgili. 2010 yılında 121.5 milyon kamera satılırken 2016 yılına gelinmdiğinde bu rakam 13 milyona kadar geriledi. Elbette bundaki en büyük etken yukarıda da bahsettiğim gibi akıllı telefon kameralarının kısa süre içinde evrimleşmiş olmaları. Artık çoğu tüketici için akıllı telefon yerine bir kamera aracılığı ile fotoğraf çekmek mantıksız geliyor.

Sosyal medyanın büyük etkisi var:

Tüm bu rakamları kenara bırakıp, bu dönüşümün diğer etmenleri üzerinde düşünmek gerekiyor. Günümüzde 2.2 milyarlık kullanıcı sayısı ile Facebook, artık 1 milyar barajına yaklaşan Instagram, Twitter, Snapchat ve daha nicesi…

Kamera üreticileri ise düşen satış rakamlarının ardından, akıllı telefon üreticileriyle anlaşma yapmaya başladılar. Tüketicilere ulaşan üst düzey telefonların kameralarındaki lens ve görüntüleme yazılımları üzerine yoğunlaşan önemli şirketler de insanlığın bu değişimi karşısında ayakta kalmaya çalışıyorlar.

Hiç şüphe yok ki dijital çağ, takip edilmesi oldukça güç bir şekilde hayatlarımızı değiştiriyor.