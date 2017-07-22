İnsanlık, Güneş Sistemini İlk Ne Zaman Terk Edecek?

Binlerce yıldır yaşadığımız güneş sistemini artık terk etme zamanının geldiğini düşünen bilim adamları yeni bir yıldız sistemine gitmenin yollarını arıyorlar.

Proxima Centauri Güneş Sistemi’ne en yakın sistem. Bu yıldızın potansiyel olarak yaşanabilir bir gezegene sahip olduğunu keşfeden bilim adamları son zamanlarda bu yıldız sistemine gitmenin yollarını arıyorlar.

Yapılan araştırmalara göre bugünün teknolojisi ışığından Proxima Centauri’ye bir insanın ulaşabiilmesi için yaklaşık 1000 yıllık bir süre gerekiyor. NPR ile yapılan röportajda, gezegeni keşfeden araştırma ekibine öncülük eden Guillem Anglada-Escude "Artık gezegenin orada olduğunu biliyoruz, daha yaratıcı olabiliriz, yıldızlar arası sondalar gönderecek veya bu gezegeni aramak için belirli bir uzay aracı tasarlayabilecek çözümler düşünebiliriz." dedi.

Yine de, Proxima Centauri ile aramızdaki 4.2 ışıkyılı uzaklık, uzay gezginleri için göz korkutucu bir mesafeyi temsil ediyor. SpaceX kurucusu Elon Musk'un Aeon'la yaptığı röportajda Centauri sistemine girdiğinde yavaşlamanın yollarını da bulmak zorundasınız. Musk, yıldızlararası seyahatin nihai olarak yapılabilir olduğuna, ancak bu aşamada pratik bir hedef olduğuna inanmaktadır. Musk, "Eğer diğer yıldız sistemlerine bir şeyler gönderme şansımız olursa, çok gezegenli bir medeniyet olma yolunda lazer odaklı olmamız gerekiyor" dedi.