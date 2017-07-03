Haklı Sebeplerle 10.000 Sivili Astronot Yapacak Kuruluş!

Bugüne kadar uzaya yalnızca 536 kişi gitti ve bunların büyük çoğunluğu ise adını tahmin edeceğiniz bir ulusun üyesi ve ağırlıklı olarak erkek. Uzay endüstrisinden bir melek yatırımcı ise bu döngüyü kıracak bir adım atmaya hazırlanıyor: İnsanlık İçin Uzay

Dylan Taylor, kar amacı gütmeyen bir kuruluş ile uzay gezileri düzenleyecek olan melek bir yatırımcı ve organizasyanu Space For Humanity ile 10.000 kişiye uzay deneyimi yaşatmak istiyor. Taylor, 27 Haziran'da verdiği bir konferansta "Yeni astronotları tüm toplumlardan seçeceğiz. Mevcut zihniyeti değiştirerek kamu politikalarını ve görüşlerini etkilemek istiyoruz." dedi.

Space for Humanity yani “İnsanlık için Uzay”, çeşitli kültürlerden ve toplumlardan insanları yakın uzaya götürmeyi hedefliyor. Böylece deneyimlerini kendi toplumlarındaki üyelere paylaşacak büyük elçiler aracılığıyla çağımızın ilk uzay reformunu başlatmak istiyor.

Kuruluşu hayata geçiren Taylor, "Bildiğimiz astronotlar geri dönüp tecrübelerinden bahsederken, Yeni Delhi'de günde 1 dolar kazanarak yaşamaya çalışan birinin bu deneyimle bir ilgisi olamayacağını düşünürüz. Aslında bu toplumlardan birilerini uzaya göndermemiz gerekiyor. Bu şekilde geri dönüp tecrübe aktaran insanlar, kendi topluluklarını olumlu olarak etkileyeceklerdir. Böylece uzay teknolojilerine verilen destekler ve gelişim hızımız artacaktır” açıklamasında bulundu. Space for Humanity, yeni astronotları nasıl uzaya göndereceğine ilişkin net bir açıklama yapmadı fakat yakın zamanda bir basın toplantısı daha bekleniyor.

Henüz isimlerini açıklamadığı bir grup bağışçının, 24 ay boyunca 10 milyon dolarlık ilk finansmanı sağladıklarını belirten Taylor, "Başarılı görevler ek finansmanlarla desteklenmemizi sağlayacaktır” sözleriyle kuruluşun destek ihtiyacına dikkat çekti.