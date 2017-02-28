İnsanlık Tarihini Dünya Haritası'nda Yıl Yıl Gösteren Video

Tribes isimli bir Facebook sayfası, insanlığın dünya üzerindeki tarihini yıl yıl gösteren, ufuk açıcı bir video paylaştı.

Kaba bir tahminde bulunularak insanlık tarihi, M.Ö. yaklaşık 200 bin yılında başladı. O dönemden itibaren de dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmaya başlayan -taksonomik adıyla- Homo sapiens’ler (insan türünün üçlü isimlendirilmiş alt türlerinden birisi, yani modern insanlar), yıllar içerisinde ilkel de olsa sağlık kültürünün yerleşmesi ve dolayısıyla basit hastalıklar sebebiyle gerçekleşen ölümlerin azalmasıyla nüfus sayısını gittikçe arttırdılar.

Şu an dünyada ortalama 7,5 milyar insan bulunuyor ve bir günde doğan kişi sayısıyla ölen kişi arasındaki fark 100 bin dolayında. Bu da her gün dünyaya yaklaşık 100 bin yeni üyenin katıldığı anlamına geliyor. Peki 200 bin yıllık tarihimiz boyunca insanlar, dünya coğrafyası üzerinde ilk olarak nerelerde bulundular? Daha sonra yayılma evresi nasıl gerçekleşti? Sırasıyla hangi toplumlar var oldu? İşte tüm bu soruları cevaplayan çok hoş bir video yayınlandı.

Tribes isimli Facebook sayfası, az önce anlattığımız tüm gelişmeleri yıl yıl olacak şekilde bir 4.45 dakikalık bir videoya sığdırdı. Söz konusu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.