İnsanlık Tarihini Yeniden Yazacak Parmak Fosili Keşfedildi

Suudi Arabistan’da keşfedilen 88 bin yaşındaki orta parmak kemiği insanlık tarihinin yeniden yazılmasına neden olabilir.

Bundan iki yıl önce Arap çölünde bulunan eski bir tatlı su gölünün yakınlarında jeolojik arama bölgesi keşfedilmişti. Mısır sınırlarının yakınlarında bulunan bölgede daha önce İsrail, Suriye, Lübnan ve Ürdün milletleri hüküm sürdü. Ancak bölgede yapılan keşif çok daha önceden de orada insanların yaşadığını ortaya koydu.

Bir paleontolog olan Zalmout, arkeolojik kazı bölgesinde hayvan kalıntıları ve kayaçları incelemek için dolaşırken birden yerde duran insan fosilini farketmesiyle keşif gerçekleşti. Keşif sonrasında şaşkına dönen arkeologlar buldukları kemiği diğer insan fosilleriyle karşılaştırdıklarında çok daha eski bir döneme ait olduğunu fark ettiler. Daha sonra yapılan 3D taramalar sayesinde 88 bin yaşındaki 3.2 santimlik orta parmak kemiğinin homo sapiens’e ait olduğu sonucuna vardılar.

Daha önceki veriler eski insan türü homo sapiens’in yaklaşık 175-200 bin yıl öncesinde yaşadığını gösteriyordu. Bu nedenle yeni kemik fosili ortaya, bilinen insan tarihini değiştirecek bir kanıt da sunmuş oldu. Ayrıca fosilin bulunduğu bölgede daha sonra araştırmaların derinleştirilmesiyle çıkarılan hayvan kemikleri ve taş aletler insanların burada yerleşik bir yaşam kurduğunu gösteriyor.

Bunun yanı sıra o dönemde keşfin yapıldığı bölgenin nemli ve musonlu hava koşulları bulunuyordu. Biraz açmak gerekirse orası çöl değil, akarsu ve nehirleri barındıran oldukça yeşil bir alandı. Bölgede bulunan tatlı su salyangozu fosilleri de bu tezi doğruluyor.

Parmak konusundaysa araştırmalar devam ediyor, ancak henüz sahibinin cinsiyeti veya yaşı hakkında kesin bir tahmin yapılamadı. Sadece kemikte deformasyona neden olan bir şeklin sürekli tekrarlayan bir aktivite sonucu oluştuğu ortaya çıktı. Arkeolog ve bilim insanlarının görüşlerine göre net sonuçlara ulaşmak için daha fazla bulguya ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle daha fazla kanıt bulmak için bölgedeki çalışmalar derinleştirilmeye devam edecek.