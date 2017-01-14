İnsanlar Birden Yok Olursa Zamanla Gerçekleşecek 10 Olay!

Hiç insanoğlunun birden yok olduğunu hayal ettiniz mi? Eğer birden yeryüzünden kaybolursak dünyaya ne olur, bir düşünün. 10 madde ile neler olacağını öğrenebilirsiniz.

Kıyamet senaryosu filmlerinde, insanlığın varlığını tehdit eden büyük felaketler konu edilir. Örneğin; “Yarından Sonra” filmi küresel ısınma sonucu gezegenimizin iklim değişikliğini ve insanoğlunun türünün devamlılığını tehdit etmesini anlatıyor. Rahat koltuklarımızda bu filmleri belki de taze patlamış mısır eşliğinde izlerken, şu rahatsız edici soruyu kendimize sormadan geçemeyiz: “Şu anda tüm insanlar yok olsa, sonrasında neler olurdu?”. İşte bunun 10 madde ile cevabı.

1-Yok Oluştan Birkaç Saat Sonra

Birçok enerji tesisi, fosil yakıt kullanarak elektrik üretiyor. Bu da insanlar yok olduktan sonra ilk bitecek önemli şeyin tüm dünyadaki elektrik olduğunu gösteriyor. Sadece güneş panelleri ve rüzgar gülleri elektrik üretecek.

2-Yok Oluştan Birkaç Gün Sonra

48 saat sonra geri kalan rüzgar gülleri ve güneş panelleri bakımsızlıktan devre dışı olacaklar. Dünya tamamen karanlığa gömülecek. Birçok ev hayvanı ölecek, çünkü bakan kimse kalmayacak.

3-Yok Oluştan Birkaç Hafta

Nefes alış biçimleri yüzünden ve herhangi bir doğal değişime adaptasyon özelliğine sahip olmamalarından ötürü; laboratuar ortamında üretilen bulldog, terrier gibi cins köpekler ölmeye başlayacak. Büyük köpekler sürüleşmeye başlayacak ve diğer hayvanları avlayacaklar. Bazı hayvanlarsa, hayvanat bahçelerinden kaçarak tekrar vahşi yaşama dönecekler.

4-Yok Oluştan 1 Ay Sonra

Nükleer santraller patlayacak, nehirler ve göller radyoaktif kalıntılarla dolacak. Kimyasal madde üretim tesisleri de aynı şekilde patlayacak ve özellikle doğal gaz yüzünden birçok yer günlerce yanıp kül olacak.

5-Yok Oluştan 1 Yıl Sonra

Doğa kendini yenilemeye başlayacak, kimyasal atıkları ve nükleer kalıntıların bazılarını temizleyecek. Uyduların gökten yere düşeceği bu olaylarda, görüntüler tıpkı bir meteor yağmurunu andıracak.

6-Yok Oluştan 25 Yıl Sonra

Laboratuar ortamında yapılmış bitkiler neredeyse tamamen yok olacak. Birçok bitki doğal haline dönecek. Şehirlerin cadde ve sokakları, otlar ve ağaçlarla kaplanacak.

7-Yok Oluştan 300 Yıl Sonra

Hayvanlar tüm dünyaya hakim olacak. Hayvanat bahçelerindeki hayvanlardan türemiş nesiller büyük şehirlere hükmedecek. Bazı gökdelenler, köprüler ve Eyfel kulesi gibi yapılar yavaş yavaş yıkılmaya başlayacak. Deniz canlıları, balıkçılık olmadığı için artacak.

8-Yok Oluştan 10.000 Yıl Sonra

Hemen hemen tüm şehirler yok olacak. Ancak bazı taş yapılar baki kalabilir. Piramitler, Çin Seddi veya Rushmore Dağı gibi.

9-Yok Oluştan 50 Milyon Yıl Sonra

50 milyon yıl sonra, insanoğlunun yaptığı hemen hemen herşey yok olmuş durumda olacak, plastikler hariç. Uzaylı bir medeniyet gelip gezegenimizi keşfettiğinde, plastikten yapılmış eşyalar onlar için arkeolojik kanıt olacak.

10-Yok Oluştan 100 Milyon Yıl Sonra

Nihayet gezegendeki tüm plastikler doğada kaybolacak ve bu zaman dilimine ulaşıldığında