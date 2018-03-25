İnsanoğlu, Köpekleri Yanlış Anlıyor Olabilir mi?

Yapılan araştırmalara göre insanın en sadık dostu olarak bilinen ve kolayca insan yaşamına adapte edilebilen köpekler, aslında tam olarak bizim duygu ve düşüncelerimize adapte olmuş durumda değil.

Bu çıkarımda bulunulmasının temel sebebini şöyle size şöyle açıklayayım; Bir köpeğiniz olduğunu düşünün ve kendisinin siz yokken evi dağıttığını, belki bir ayakkabınızı çiğnediğini hayal edin. Muhtemelen yapacağınız ilk şey köpeğe hatasını belli edecek hareketlerle suçluluk duygusu aşılamak ve onu azarlamak üzerine olacaktır. Bu etkileşimin sonucunda ise üzgün gözlerle size bakan, hatasını anlamış gibi görünen bir köpek belirecektir. Peki, gerçek tam olarak bu mu?

Maalesef bir köpek algı uzmanına göre gerçek, düşündüğümüzden oldukça farklı. İnsanoğlu olarak köpeklerden aldığımız bu tepkiyi sürekli olarak suçluluk duygusuna yorsak da işin temeli çok daha eski, basit ve içgüdüsel bir duyguya varıyor; ‘korkuya’. Aslında bu davranışı sonrası karşımızda beliren o üzgün surat, ona zarar vermemizden korkmasına dair bir işaret. Ne kadar acıklı öyle değil mi?

Üstelik bu iddianın gerçek olma olasılığı oldukça yüksek, zira bu araştırma ve sonuçları, bir köpek algı uzmanı ve bilim adamı olan Alexandra Horowitz tarafından yürütülmüş ve ortaya atılmış durumda. Kendisi bunun köpeklerin değil, tamamen insanoğlunun suçu olduğunu, insanoğlunun hayvan davranışlarını, kendi zihinsel ve duygusal süreçlerine göre yorumlamaya olan yatkınlığına bağlıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz; bu araştırma, köpeklerin zekasına ve ilişkilendirme gücüne dair bir haksızlık olabilir mi?