"Yanlışlıkla" Gezegenimizi Çevreleyen Bir Bariyer Oluşturduk

Dünya'nın manyetik alanı gönderdiğimiz sinyallerle kirleniyor ve önlem alınmazsa zararlı ışınlar yaşamımızı tehdit edecekler.

Radyo sinyalleri ile iletişim kurmaya başlayalı bir asrı aşkın zaman geçti. O günlerden bu yana radyo teknolojileri o kadar gelişti ki, her köşemizde havaya etkisi azalana dek yayılan sinyal kaynakları bulunuyor. Akıllı telefonlarımız başta olmak üzere artık her birimiz birer yayıncı bile olabiliyoruz. Bunca radyo sinyali havaya yayılıyor ve nereye kadar gidiyor diye hiç düşünmüş müydünüz? Peki, tüm bu yayınlama merakı yüzünden “yanlışlıkla” gezegenimizi çevreleyen bir bariyer olduğunu söylesek?

NASA araştırmacıları, VLF (çok düşük frekans) olarak bilinen bazı radyo sinyallerinin uzay boşluğundaki maddelerle etkileşime geçebildiklerini keşfettiler. Bu durumun zamanla gezegenimizdeki hava koşullarını etkileyebileceğini de biliyoruz. Ancak bu bariyeri keşfetmemiz onu gerçekten işlevsel bir şekilde kullanmamızı sağlayabilir, hatta bu konuda ilk sayılabilecek bir çalışma yapıldı bile.

Pembe bölgeler -hemen aşağıda göreceksiniz-, Van Allen Kemeri olarak biliniyorlar. Temelde zararlı ışınlardan korunmamızı sağlıyor. Pembe çizgiler ise bizim yaydığımız siyaller:

Araştırmanın yazarı ve MIT profesörü Phil Erickson, "Birkaç deney, gözlem ve doğru koşullar altında, VLF frekans aralığındaki radyo haberleşme sinyallerinin, Dünya üzerindeki yüksek enerjili radyasyon ortamının özelliklerini değiştirebileceğini anladık” şeklinde konuşuyor.

Çalışma, gezegenimizin çevresindeki insan etkileri üzerine kapsamlı bir inceleme niteliği de taşıyor. Aynı zamanda iyonosfer katmanındaki yüksek irtifa yapılan nükleer testlerinin, kimyasal salınım deneylerinin ve yüksek frekanslı dalgaların iklime etkisini tartışıyor. Tüm bu olayların ardında yatan fiziğe bir açıklama getiriliyor ve VLF ile ilgili son gelişmeleri ortaya koyuyor.



Van Allen Probu - NASA

Van Allen Kemerleri ile iç içe olan yapay bariyer, yüklü parçacıklarla dolu ve en yüksek enerjiye sahip ışınların yeryüzüne ulaşmasını engelliyor. Dünyanın dönüş hareketi ve manyetik alanının sonucunda bu şekle gelen bariyer, eğer önlem alınmazsa yeryüzünü ciddi bir şekilde tehdit edecek.

Araştırmacılar, NASA'nın Van Allen kemerlerini incelemek için gönderdiği probun elde ettiği verilerle işe başladılar. Ulaşılan sonuçlara göre, Dünya’yı radyoaktif ışınlardan koruyan kemerin VLF sinyalleri sonucunda dışa doğru itiliyor.

1960’larda keşfedilen Van Allen Kemerleri, o dönemden beri gittikçe uzaklaşıyor. Araştırmacılar söz konusu partiküllerin yok edilip edilemeyeceği konusunda tartışmaya başladılar. Çünkü yeryüzünden gittikçe uzaklaşan bölge, zararlı ışınları zamanla daha zor engellemeye başlayacak.