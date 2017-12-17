İnsanoğlunun Şiddete Meyili Artıyor mu? Azalıyor mu?

Modern teknoloji, toplu yaşam ve 'medeniyet' dolu günümüz insanı mı şiddete daha meyilli yoksa atalarımız mı? Cevap: İkisi de değil.

Yapılan son araştırmaya göre küçük topluluklarda yaşayan ve var olmak için sürekli savaşmak zorunda kalan atalarımız şiddete daha meyilli değillerdi. İnsanoğlunun yüzyıllar geçtikçe daha barışçıl ve komün yaşamın gerektirdiği şeyleri öğrendiği üzerine geliştirilen genel savların aksine, insanoğlunun teknoloji ve yönetim sistemlerine rağmen şiddet eğilimini azaltmadığı düşünülüyor. Araştırmanın temeli ise savaşlarda verilen kayıpların, nüfusa oranlanmasına dayanıyor.

Tabi ki bu araştırmaya katılmayanlar da var. Harvard Üniversitesinden, psikolog Steven Pinker bu araştırmayı istatistiksel bir yanılgı olarak tanımlıyor. Pinker'a göre, geçmişte şimdiye oranla toplumun hemen hemen her kesiminin savaşçı olması gerekiyordu. Yerleşik hayata geçilmemiş olması ve beslenmek için avlanma gerekliliği şiddeti de beraberinde getiriyordu. Günümüzde ise çok daha az insan savaşlarda ölüyor ve insanoğlu birlikte yaşamayı çok daha iyi becerir halde...

Hindistan'ın Notre Dame Üniversitesi'nde antropolojist Rahul Oka ise araştırmaya farklı bir yönden bakıyor: "Bazıları bu araştırmayı insanoğlunun geçmişte olduğu kadar şiddete meyilli olması olarak yorumlayabilir ama madalyonun diğer yüzüne bakarsak; geçmişte ne kadar barışçıldıysak, şimdi de bir o kadar barışçılız."