İnsanoğlunun Merdivenle İmtihanı Viral Video Haline Geldi!

Amerikalı bir erkeğin başına gelen balo öncesi yaşadığı merdiven kazası, sosyal medyada tam anlamıyla bir çılgınlık furyasına dönüştü.

Bir çift, balo öncesinde ailelerine şık bir giriş gösterisi sunmak istedi. Ne var ki bu eylemin videosu internete düştü ve kısa süre içinde viral hale geldi.

Stresli bir buluşma söz konusuysa işler buluşma başlamadan sarpa sarabilir. Limuzine binip büyük baloya doğru yol almadan önce gerçekleşen bir olay, travma sonrası stres bozukluğuna bile yol açabilir. Jordyn McManus ve erkek arkadaşı Austin Cooper çifti balo öncesinde aileleri için zarif bir poz vermek istedi, lakin Austin Cooper merdivenlerden inerken kaydı. Austin Cooper maalesef şık ayakkabıların belirli yüzeylerle iyi anlaşamadığını zor yoldan öğrendi. Cooper, egosu dışında yaralanmadı.

Ne var ki Jordyn McManus pek de oralı değil. Söz konusu videoyu izlerken 10 dakika boyunca gülmüş ve bu olayı internete yansıtmakta geç kalmamış. İnternet de Jordyn ile birlikte gülmüş olacak ki, videonun paylaşıldığı tweet 60.000 kez retweetlenmiş. Ancak son derece masum bir kazayı internette paylaşmanın ardındaki ruh halinin ne olduğunu cidden merak ediyoruz. Ne yazık ki sosyal medya, ilgi delisi bireylerin oyuncağı haline gelmiş gibi. Gerçi Austin Cooper da durumdan pek şikayetçi değil ve hatta "kazadan sonra harika bir gece geçirdiklerini" vurguluyor.