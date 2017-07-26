İnsanoğlunun Yeni Bir Akrabası Bulunmuş Olabilir!

Bilim adamları eski bir "hayalet" hominini türünün yankılarını açığa çıkarabilir. Yeni araştırmalar, Sahra altı insanların atalarının, henüz bilinmeyen bir antik homininine dayandığını ortaya çıkardı.

Hominini Nedir?

Hominini, kelime anlamı olarak insansı demektir. Homo cinsi ile Pan cinsinin iki türünü (bildiğin şempaze ve bonobo), onların atalarını ve ortak atalarının nesli tükenmiş olan soylarını ihtiva eden homininae alt familyasının bir oymağıdır.

Araştırmacılar Moleküler Biyoloji ve Evrim'de yayınlanan bu yeni keşifte MUC7 olarak bilinen insan tükürüğünde bulunan spesifik bir proteinin amaç ve kökenini araştırıyorlardı. Bu protein, vücudun hastalık yapısını yok etmesine yardımcı olması için ağızda mikroplara bağlanıyor.

Bu özel proteinin tarihçesini incelemek için, araştırmacılar MUC7 genini 2,500'den fazla insanda incelediler. Modern insanların çoğu benzer bir MUC7 genine sahipken, Sahra altı Afrika'daki insanlarda farklı olan bir versiyon vardı. Aslında, gen o kadar belirgindi ki, Neandertal ve Denisovan versiyonları MUC7'nin genetik açıdan en modern insanlara Sahra altı çeşidinden daha yakındı.

Buffalo College of Arts and Sciences Üniversitesi'nden çalışma yazarı Ömer Gökçümen "Bu bilinmeyen insan akrabası, Homo erectus'un bir alt türü veya keşfedilmemiş bir homin gibi keşfedilen bir tür olabilir. Ona bir 'hayalet' türü diyoruz çünkü fosil yok. " dedi.

Afrika dışındaki tüm insanların atalarının, Neandertal ve Denisovalılarla bir noktada çiftleştiğini biliyoruz. Ancak bu son çalışma, diğer homininlerle çiftleşmenin, atalarımız için daha önce düşünüldüğü gibi o kadar seyrek görülen bir fikir olmadığını kanıtlıyor.

