İnsansı Robot Piyasası 2023'e Kadar 10 Kat Büyüyecek

Son yıllarda büyük ilerleme gösteren robotik pazarının yakın gelecekte büyük gelişmelere sahne olacağı düşünülüyor. Bu alanın en önemli bölümlerinden olan humanoid (insansı) robot pazarının 2023'e kadar on kat daha büyüyeceği söyleniyor.

Tahminlere göre, geçtiğimiz günlerde internet kafe yazılımları yapan bir firma olarak tanınan Akınsoft'un da el attığı robotik sektörü, 2023 yılına kadar 320,3 milyon dolardan 3,9 milyar dolara ulaşacağı belirtiliyor. Bu alanda üretilen robotların eğitim sektöründe ve parakende sektöründe önemli görevleri yerine getireceği düşünülüyor. Diğer yandan yapay zekanın gelişimiyle birlikte lojistik ve tıp alanının da etkilenecek iş dalları arasında olması bekleniyor.

Ancak bu büyüme ve yapay zeka gelişiminin önünde bazı engeller de bulunuyor. Bunlardan ilki robotik sektöründeki teknolojik az gelişmişlikler diyebiliriz. Yani robotların bu görevleri yerine getirmek için olması gereken kadar hareketli değilller, bu nedenle önümüzdeki birkaç yıl içerisinde atılacak adımlar çok önemli bir noktada duruyor.

Sektörün son altı ayının analiz edildiği bir rapora göre Kuzey ve Güney Amerika robotik pazarındaki en büyük güç olmasına rağmen, endüstrideki en hızlı büyüme oranı Asya Pasifik bölgesinde olacağı öngörülüyor. Bunun nedeni olarak ise Çin ve Japonya gibi ülkelerde yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte bakıcı ve kişisel yardım uygulamaları için humanoid (insansı) robotların kullanılacağının öngörülmesi gösteriliyor.

Zaten, robotlar gündelik hayatımızın bir parçası haline geldiğini görüyoruz. Evlerde kullandığımız birçok teknolojik alet veya kahve aldığımız makineler, aslında birer görev tanımı olan robotlardan başka bir şey değiller. İnsansı robotların da gelişme gösterme eğilimi insan ihtiyaçlarının sınırsızlığıyla doğru orantılı şekilde artıyor. Şimdilik sadece insan davranışlarını taklit eden robotlar yakın gelecekte daha nasıl yeteneklere erişirler tam olarak bilmiyoruz ama Ancak Asya Pasifik ülkelerinin yaşlı insanlarına bakım yapacaklarına kesin gözüyle bakabiliriz.