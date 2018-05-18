İnsansız Helikopter İlk Mühimmat Teslimatını Gerçekleştirdi

Amerika Birleşik Devletleri, insansız hava araçları konusunda büyük gelişmeler kaydediyor. Bir havacılık şirketinin ürettiği insansız otonom helikopter, askeri bir teslimatı başarıyla gerçekleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir havacılık şirketi olan Aurora Flight Sciences'ın geliştirdiği insansız otonom helikopter, ilk teslimatını başarıyla gerçekleştirdi. Ünlü uçak firması Boeing'in alt markası olan Aurora Flight Sciences, LiDAR sensörlü AACUS adını verdiği otonom insansız helikopteri piyasaya sürmüştü. Geçtiğimiz günlerde ise ilk kez bir görevde kullanıldığı ve başarılı olduğu belirtildi.

Kaliforniya'da entegre bir eğitim çalışması sırasında ABD Deniz Kuvvetleri'ne gaz, su ve tıbbi malzeme sağlayan otonom helikopter, kargosunu başarıyla teslim edip üsse dönmeyi başardı. AACUS (Autonomous Aerial Cargo / Utility System) helikopteri aslında daha önce üretilmiş olan otonom helikopter, Bell UH-1H helikopterine benzemekte ancak LiDAR sensörü, kameralar, yerleşik bilgisayarlar ve gelişmiş algoritmalar sayesinde kalkış, uçuş ve iniş tamamen bağımsız olarak gerçekleşmekte.

Aurora, sistemin kendi yörüngesini planlayabildiğini ve hatta tehlikeli koşullarda iniş sahalarını seçebileceğini belirtiyor. Şirketin daha sonrasında helikopterleri Amerikan Ordusu'na satabilmek için test amaçlı ABD Deniz Kuvvetleri'ne, bir AACUS model otonom helikopter verdiği belirtildi. İlk testten başarıyla geçmiş olsa da ABD Ordusu'nun satın almak için bir dizi teste daha tabi tuttuktan sonra karar vereceği söylenmekte.