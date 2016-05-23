Instagram global topluluğunun 800 milyon kullanıcıya erişmesini kutlamak adına, 2017 ile ilgili "En"leri açıkladı.

Instagram'ın kullanıcı sayısı toplam 800 milyonu aştı. Instagram'da bunu kutlamak adına 2017'nin enlerini açıkladı. 2017'de en çok beğeni alan paylaşımları da diğer açıkladığı listelerin yanısıra açıklayan Instagram'ın, paylaştığı listelere göre bu yılın Instagram'ı en iyi kullanmış olan ünlülerinin Beyonce, Christiano Ronaldo ve Selena Gomez olduğu açıkça görülebiliyor.

En çok takip edilen kullanıcılar, bu yıl en çok takipçi alanlar ve en çok beğenilen videolar listelerini adeta domine eden bu 3 isim, 2017'nin en çok beğenilen paylaşımlarını da domine etmiş durumda. Biz bu listemizde şimdilik 2017'nin en çok beğenilen görsellerini öne çıkarsak da, Instagram'ın yayınladığı diğer listelere buradan ulaşabilirsiniz. Sonuncu sıradan başlayalım.

10) Selena Gomez’in doğum günü paylaşımı

9. Selena Gomez’in yer aldığı bir fotoğraf çekimi

8. Cristiano Ronaldo’nun ailesiyle yaptığı paylaşım

7. Selena Gomez’in eski sevgilisi ve ünlü şarkıcı "The Weeknd" ile yaptığı paylaşımı

6. The Weeknd ile Selena Gomez’in bir başka beraber çekildikleri fotoğrafı

5. Ronaldo’nun yeni doğmuş ikizleriyle çektirdiği fotoğrafı

4. Beyoncé’nin bir aylık ikizleriyle çektirdiği fotoğrafı

3. Selena Gomez’in uzun süre ortalıktan kaybolmasının sebebini açıkladığı ve böbrek nakli ameliyatı sonrasını gösteren paylaşımı

Oldukça ağır ve özellikle de böbreklere zarar veren Lupus hastalığına yakalanmış kendisi.(House izleyenler anladı)

2. Ronaldo’nun kızının doğumunun ardından yaptığı paylaşım

1. Beyoncé’nin hamile olduğunu duyurduğu paylaşım

1. sırada ise sadece Instagram'da değil dünya basınında da epeyce bir süre yer eden bu paylaşım oldu. 11.1 milyon beğeniyle de seneyi birinci kapatmayı başardı. Tabii bu sayıların değişmesi için önümüzde daha 1 ay olsa da, bunu 2017'nin son ayı dışındaki bir liste olarak kabul edersek, beğeni sayılarında öyle aman aman bir değişim olmayacaktır. Yine de yukarıda da paylaştığımız bağlantı üzerinden Instagram'ın paylaştığı listelere bakmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Peki bu sene sizin Instagram favorileriniz kimlerdi?