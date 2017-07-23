Instagram'a Alternatif Olacak En İyi 6 Uygulama!

Instagram'ın dışında fotoğraf ağırlıklı sosyal medya uygulaması arıyorsanız bu uygulamalar çok işine yarayacaktır.

Dünyanın en popüler sosyal medya ağlarından olan Instagram bir gün kapatılsaydı ne olurdu? Milyonlarca insan tarafından paylaşılan milyarlarca fotoğrafı bünyesinde barındıran Instagram, geniş kitlelere fotoğraflarınızı ulaştırmak için en iyi seçenek olarak gösterilebilir. Instagram en iyisi olmasına rağmen, bu uygulamayla benzer özellikleri olan başka uygulamalar da var.

Bugün sizlere Instagram’a benzeyen en iyi 6 uygulamayı listeleyeceğiz.

Flickr

Instagram’dan farklı olarak fotoğrafları daha çok bulut hizmeti gibi depolamanızı sağlayan bu uygulama, istenildiği takdirde fotoğrafları paylaşmanıza da izin veriyor. Instagram gibi canlı videolar veya hikayeler paylaşamazsınız, ancak paylaştığınız fotoğrafları gerçek çözünürlüğünde ekleyebilirsiniz.

Google+

Diğer sosyal medyalar arasında geri planda kalmış Google+, fotoğraf yüklemek için mükemmel bir yer. Uygulamada istediğiniz gibi koleksiyonlar oluşturabilir ve fotoğrafları bu koleksiyonda görebilirsiniz. En güzel yanlarından birisi bulut hizmeti olan Google Fotoğraflar'la entegre halde çalışması olarak gösteriliyor.

Imgur

Imgur, Flickr’a çok benzese de daha popüler bir hizmet. Sınırsız sayıda fotoğraf yükleyebildiğiniz uygulama, fotoğraflarınızı Imgur’da veya diğer web sayfalarında paylaşmanıza olanak tanır. Ayrıca başkalarının yüklediği fotoğraflara da göz atabilirsiniz.

Pinterest

Instagram’a pek benzemese de internetin en geniş ve etkili resim arşivlerinden birisine sahiptir. İsteyen herkes fotoğraflar yükleyebilir. Sosyal medya hizmeti olmamasına rağmen, ilgilendiğiniz türlere göre fotoğraflarla karşılaşabilmenizi sağlar.

Snapchat

Instagram’ın başlıca rakiplerinden birisi olmasının yanında Instagram’ı bu kadar başarılı kılan hikayeler gibi birçok özelliği ilk olarak kullanan uygulamadır. Zuckerberg bu uygulamayı almak istedikten sonra ret cevabı almış ve bunun ardından uygulamanın özelliklerini kendi uygulamalarına kopyalamaya başlamıştır.

Tumblr

Instagram’ı seviyorsanız muhtemelen Tumblr’da hoşunuza gidecektir. Resim, video veya metin gönderileri yapmanızı sağlayan bu uygulama, eskiden daha ünlü olmasının yanında günümüzde hala kullanılıyor. Özellikle uygulamanın içerisinde yer alan kendi GIF’ini yapma olayı Tumblr’ı rakipleri arasında bir adım öne çıkartıyor.