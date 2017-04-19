Instagram'a Çevrimdışı Çalışma Özelliği Geldi!

Artık Instagram'da gönderi paylaşmak için internete bağlanmayı beklemeyecek, mesajlarınızı bağlantınız yokken gönderebileceksiniz.

Facebook'un her yıl düzenlediği merkez konferansı olan F8’de, Instagram’ın Android uygulaması için çevrimdışı çalışma özelliği getirildiği açıklandı. Tıpkı Facebook mobil uygulamasında olduğu gibi internet bağlantınız olmadığında; mesaj gönderebilecek ya da ana sayfanızda yüklenmiş gönderileri beğenebileceksiniz. Cihazınız internete tekrar bağlandığında yaptığınız tüm işlemler sisteme aktarılacak.

Telefonunuzun kablosuz ağa bağlanırken indirdiği tüm yayınları görmek, görüntülemek, yorum yapmak, beğenmek ve kaydetmek için kullanabileceğiniz mobil veri bağlantısı gerekiyor. Bu yeni özellik sayesinde hikaye kaydedebilir, gönderi taslağı oluşturabilirsiniz. Daha önce yüklediğiniz içerikleri uygulama sunucularından değil cihazınızın hafızasından çevrimdışı olarak görüntülemeniz de mümkün oluyor.

Şu an 600 milyondan fazla kullanıcısı olan Instagram’ın mesaj özelliğini kullanan 200 milyon üyesi var. Elbette Android cihazların yaygınlığını düşündüğümüzde, yeni çevrimdışı erişim özelliği bu kullanıcı dengesini değiştirecektir.