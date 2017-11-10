Instagram’a Hashtag Takip Etme Özelliği Geliyor

Son günlerde sürekli yeni bir güncellemeyle kendini geliştiren Instagram, şimdi de kullanıcılarının hashtag'leri takip edebilmesi için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Facebook'un bünyesinde bulunan ve neredeyse sahibini geçecek kadar popüler hale gelen Instagram, eski fotoğrafların hikaye olarak paylaşabilinmesini sağlayan son güncellemesinden sonra yeni bir özelliği test etmeye başladı. Pippa Akram adlı Twitter kullanıcısı Instagram'ın hashtag takip etme özelliğini keşfederek takipçileriyle paylaştı. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, diğer kullanıcıları takip ettiği gibi hashtag'leri de takip edebilecek ve o hashtag'de atılan gönderileri arama yapmakla uğraşmadan görebilecek.

Bilindiği üzere hashtag özelliğinin kullanıldığı en popüler sosyal ağ halihazırda Twitter ve bu hashtag'ler TweetDeck ve Hootsuite gibi yardımcı uygulamalar sayesinde sürekli bir şekilde takip edilebiliyor.

Instagram'daki hashtag'ları takip etme özelliği de aynı şekilde çalışacak gibi görünüyor. Bu özellik bir anlamda Instagram'ın kullanım biçimini değiştirecek gibi duruyor. Ayrıca sosyal medya üzerinden reklam kampanyaları yürüten şirketler açısından da oldukça kullanışlı bir özellik gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz Instagram'ın bu yeni özelliği sizce nasıl olacak?