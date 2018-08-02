Facebook, popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram’ı satın alalı 6 yıl oldu. Son 6 yıldır uygulama o kadar çok değişim geçirdi ki eski halini artık unuttuk. Bu değişimlerden en büyüğü, hiç şüphe yok ki Hikayeler özelliğiydi. Bugün hayatımıza gireli 2 yıl olan bu özellik bize neler getirdi?

Sosyal medya alışkanlıklarımız artık iyiden iyiye değişiyor. Yıllar önce sarı tonlarının ağır bastığı arayüzü ve çeşitli filtleriyle popüler olan bir uygulama yayınlandı. Snapchat, belki sosyal medyanın yetişkin müdavimleri tarafından çok sevilmedi, ancak ciddi bir kitleye hitap etmeye başladı. Onun paylaşım tarzı bambaşkaydı. Her şey çok anlık gerçekleşiyor, bir süre sonra da unutuluyordu. Yükselişi ve başarısından dolayı devlerin de dikkatini çekmişti.

Facebook, giderek yaşlanan nüfusu ve artık sıradanlaşan anlayışıyla kullanıcılara hitap etmemeye başlamıştı. Dahası genç kullanıcılarının büyük kısmını Snapchat’e kaptırınca tehlike çanları çalmaya başladı. Eğer genç kalamazsa bir dev olarak da kalamayacaktı. Bu yüzden Instagram’ı satın alarak ortama biraz renk getirdi. Snapchat’in yükselişi, gittikçe merkezileşen bir yapıya bürünen Facebook’a cazip gelmeye başladı. Kasasındaki parayla eğer olsa 100 tane Snapchat alabilirdi. Bu nedende teklif götürdü, ancak Snapchat’in cesur patronu Evan Spiegel bu teklifleri reddetti.

Snapchat yoluna tek başına yürümek istedi. Bu tavır takdire değer bir şeydi, çünkü karşılarında tam bir dev vardı. Instagram’la birlikte Facebook gücüne güç katmış, geleceğine ilişkin endişeleri bir nebze de olsa giderdi.

Gün geçtikçe hırslanan Facebook, Snapchat’in popülerleşmesini sağlayan “Snap” özelliğini kopyalamaya karar verdi. Instagram, bundan tam 2 evvel aldığı bir güncellemeyle Story (Hikaye) özelliğine kavuştu. Bu adım sektörel açıdan hiç etik değildi, ancak elinde 2 milyardan fazla üye bulunduran bir dev yaptığı için ister istemez kullanılacaktı. İlk etapta olumsuz eleştiriler yapılsa da kullanıcı sayısı Snapchat’ten fazla olan Instagram baskın geldi.

Instagram Hikayeler'e son 2 yılda gelen özellikler:

2016 Ağustos'ta yayınlanan Hikayeler sırasıyla şu aşamaları geçti:

Ekim 2016'da 100 milyon kullanıcı

Kasım 2016'da Boomerang

Nisan 2017'de 200 milyon kullanıcı

Ekim 2017'de Superzoom ve Anketler

Şubat 2018'de yazı modu ve yeni yazı stilleri

Mayıs 2018'de emoji barı

Hazıran 2018'de müzik paylaşımı ve 400 milyon kullanıcı

Temmuz 2018'de soru sorma özelliği

Zamanla Instagram’ın sadece Story özelliğini kullanan kişi sayısı, Snapchat’in genel kullanıcı sayısını geçti. Geçtiğimiz haftalarda ise Instagram, belki de çaldığı bir özellik sayesinde 1 milyar kullanıcıya erişti. Şimdi ise Instagram’ın Hikayeler özelliği her gün 400 milyon farklı insan tarafından kullanılıyor.

Facebook, geçici ve gündelik paylaşım mantığıyla, bu iş kendi fikri olmamasına rağmen daha çok insana ulaşıyor. Bir süre sonra WhatsApp, Messenger ve ana Facebook uygulamasına gelen Hikayeler, bütünleşik bir pazarlama anlayışıyla çağımızın en büyük reklam aracı haline geldi.

Instagram, sosyal medyadaki bu dönüm noktasının 2. yılını kutlamak için kısa bir blog yazısı paylaştı. Muhtemelen daha uzun bir süre boyunca sosyal medyadaki yaratıcılığın merkezi yine Instagram ve Hikayeler olacak.