Instagram'a Toplu Fotoğraf ve Video Paylaşma Özelliği Geldi!

Instagram, özellikle sıklıkla uygulamayı kullananlara yönelik güzel bir özelliği kullanıma sundu.

Instagram yeni özellikler ile daha kapsamlı bir uygulama olmaya devam ediyor. Son birkaç ay içinde pek çok yeni özellik ile karşımıza çıkan Instagram'da şimdi de toplu şekilde fotoğraf ve video paylaşımı mümkün.

Aslında bu özellik, birkaç gündür Instagram'da mevcuttu. Ancak tüm kullanıcılar için geçerli değildi. Bugün ise Instagram, söz konusu özelliği tüm kullanıcılara sundu. Yeni özellik sayesinde 10 fotoğraf ya da videoya kadar toplu şekilde paylaşılabilmekte.

Paylaşılan toplu fotoğraflar/videolar arasında sağa/sola kaydırarak gezmeniz mümkün. Fotoğraf/video paylaşacağınız zaman 'Galeri' kısmında karşınıza çıkacak 'Birden Fazla Seç' seçeneği ile özelliği kullanabilirsiniz.

Özelliğin global çapta kullanıcılara ulaşması 1-2 haftayı bulacak. Yani henüz özellik sizde mevcut değilse merak etmeyin, birkaç güne gelecektir.