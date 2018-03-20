Instagram’a Yeni 'Alışveriş Özelliği' Geliyor

Ünlü sosyal medya platformu Instagram, her geçen gün kullanıcılarını artırarak yoluna devam ediyor. Şimdilerde yeni özelliği ile gündemde olan fotoğraf paylaşma platformu, alışveriş özelliği getiriyor.

2010 yılında fotoğraf paylaşım platformu olarak kurulan Instagram, yeni özellikler ve iyileştirmeler edinerek yoluna tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda oldukça ünlenen uygulama, çevrimiçi alışveriş özelliğini bazı ülkelerde kullanıma sundu. Yeni güncelleme ile birlikte, kullanıcılar uygulamaya göz atarken ürün satın alabilecekler. Şu an için sekiz ülkede kullanılmaya başlayacak uygulamanın yakın zamanda Türkiye’ye de uğrayacağı tahmin ediliyor.

Yukarıda da dediğimiz gibi toplamda sekiz ülke, Instagram yayınlarından mağazalara gönderilen bağlantılara erişebilecek. Ancak kullanıcıları ve içeriği etikete boğmak istemeyen geliştiriciler en çok beş etiket ekleme özelliğini aktif ettiler. Kaydırmalı gönderilerde ise en fazla 20 etiket kullanılabilecek. İlk kez 2016 yılında ABD'de test edilen özellik, şimdi ise şu ülkelerin kullanımına açılacak: Kanada, Brezilya, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Avustralya.

Yeni özellik sayesinde, kullanıcıların uygulamaya göz atarken yararlanmaları amaçlanıyor. Facebook’a ait resim paylaşım uygulaması, birçok reklam ajansı tarafından büyük reklam caddesi olarak kullanılıyordu. Şimdi uygulama doğrudan mağazalara gönderileri entegre edebilecek. Uygulama bu sayede Instagram'da bulunan birçok alışveriş sayfasının resmileşmesine sebep olabilir.

Instagram üzerinden alışveriş yapmak istediğimizde, gönderinin üzerindeki etiketlere dokunmamız yeterli olacak. Bu sayede ilgili sayfaya yönlendirilebileceksiniz. Olaya bir de satıcı profilinden bakarsak, Instagram üzerinden satış yapabilmeniz için Facebook’ta bir iş profili, fiziksel ürünlerinizin satılması veya bir ürün kataloğunuzun olması gerekiyor. Henüz Türkiye’ye uğramayan güncellemeyi, ABD’li kullanıcılar resmi olarak 2017 yılından beri kullanıyor.

Oldukça başarılı ve yararlı olan uygulama sayesinde, yemeği beklediğiniz sırada Instagram'da gezinirken ihtiyaçlarınızı karşılayabileceksiniz. Özellikle bayanları sevindiren güncellemenin kısa zaman içerisinde Türkiye'de de kullanılması bekleniyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ne dersiniz uygulama zamandan tasarruf, bütceden kayıp sağlar mı?