Instagram'ın yeni güncellemesiyle birlikte artık tek bir gönderide 10 adet fotoğraf ya da videodan bir albüm oluşturabileceksiniz.

Geçtiğimiz haftalarda Instagram Stories özelliğinin içine dahil ettiği yeni canlı yayın özelliğini tüm kullanıcılar için sunan Instagram, kısa bir süre sonra yine uygulamadaki önemli bir yeniliği duyurdu.

Bugün yayınlanan bir Instagram güncellemesiyle birlikte artık Instagram, tek bir gönderide en fazla 10 adet fotoğraf ya da videoyu koyabileceğiniz albüm özelliğini hem iOS hem de Android için kullanıma sundu. Instagram 10.9 sürümüyle birlikte gelen özelliklerle kullanıcılar artık en az 2 en fazla 10 adet olmak üzere fotoğraf ve videolardan tek bir gönderi içinde albüm oluşturabilecek.

Örneğin bir arkadaşınızın doğum günü partisine gittiyseniz ve bu partide çektiğiniz fotoğrafların hepsini paylaşmak istiyorsanız ancak birden fazla gönderi ekleyerek Instagram hesabınızı doldurmak istemiyorsanız albüm özelliğinden faydalanabilirsiniz.

Instagram Albümleri özelliği için uygulamanızı 10.9 sürümüne güncellemeyi unutmayın!