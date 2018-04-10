Instagram’a Yeni 'Odaklanma Modu' Eklendi

Yeni odaklanma modu sayesinde Instagram kullanıcıları profesyonel kalitede fotoğraflar çekebilecekler.

Sosyal medya devi Instagram her geçen gün daha çekici hale gelmeye devam ediyor. Daha çok fotoğraf paylaşım platformu olarak kullanılan Instagram’a yeni bir güncellemeyle profesyonel odaklanma modu eklendi.

iPhone’da bulunan Portre Modu’na benzer şekilde çalışan Instagram Odaklanma Modu, kullanıcıların çaba sarf etmeden profesyonel kalitede fotoğraflar çekmesini sağlıyor. Ön taraftaki nesneleri daha keskin hale getiren mod, arka plan nesnelerini belli bir oranda bulanıklaştırıyor. Bu sayede fotoğrafçılık eğitimi almamış kullanıcılar kaliteli fotoğraflar elde ediyorlar.

Yeni özellikten yararlanmak için öncelikle Instagram uygulamanızı son sürümüne yükseltmelisiniz. Daha sonra uygulamanın fotoğraf çekme kısmında kayıt düğmesinin yanında bulunan “Odaklanma” seçeneğine tıklamanız yeterli. Hem iOS hemde Android cihazlarda desteklenen özellik seçenek etkinleştirildikten sonra tüm işi kendi başına yapacaktır.

Ancak henüz hangi iOS ve Android cihaz tarafından desteklendiği konusunda açıklama yapılmadığı için eski model bir cihaz kullanıyorsanız yeni özellikten faydalanamayabilirsiniz.