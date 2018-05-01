Bugün Facebook ev sahipliğinde gerçekleştirilen F8 Geliştirici Konferansı'nda, Instagram'ın yeni görüntülü sohbet özelliği tanıtıldı.

Facebook ekibi bugün gerçekleşen konferansta, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamalara dair bazı yeni ve önemli özelliklerden bahsetti. Özelliklerin en dikkat çekici olanı ise Instagram'a eklenen 'görüntülü sohbet' özelliği oldu. Uygulamada halihazırda var olan canlı yayın özelliğinin genel olarak 'arkadaşlar ile sohbet' havasında kullanıldığını fark ettiklerini söyleyen Zuckerberg, bu bilgi ışığında böyle bir yenilik yapma kararı aldıklarını belirtti.

Özellik henüz tüm kullanıcılar için aktif durumda değil, ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde tam anlamıyla erişilebilir olacağı düşünülüyor. Yapılan tanıtıma bakılacak olursa, çoklu sohbet özelliği de barındıracak olan güncellemenin gelmesiyle birlikte, görüntülü sohbetin sıkça tercih edilen bir özellik olacağı düşünülüyor. Aynı zamanda WhatsApp için de benzer bir özellik gelecek, ancak güncelleme tarihi hakkında net bir bilgi yok.

Instagram için sunulan tek özellik 'görüntülü sohbet' değil. Aynı zamanda uygulamanın Facebook ve üçüncü parti uygulamalar için AR desteği alacağı söyleniyor, ancak bu özelliğin detayları hakkında henüz tam bir açıklama yapılmış durumda değil. Gelen bir diğer özellik ise daha detaylı ve odaklı bir keşif sekmesi. Bu sayede kullanıcıların ilgi alanlarına daha rahat odaklanabilmeleri amaçlanıyor. Konferans boyunca birçok yenilik ve haber duyuruldu ve yapılan geliştirilmeler merakla bekleniyor.