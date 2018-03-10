Instagram'a 'Focus' Adındaki Yeni Portre Modu Geliyor

İnstagram, yeni bir portre modu üzerinde çalışıyor. 'Focus' olarak adlandırılan bu yeni mod, henüz çok başarılı görünmese de, kullanıma sunulduğunda büyük beğeni toplayacağa benziyor.

Son dönemde birçok telefonda dikkat çeken 'Portre Modu' özelliği, yakında İnstagram'ın hikaye ekleme kısmında bir özellik olarak sunulacak. Yetkililer, yeni bir özellik üstünde çalıştıklarını ve bu özelliği ekranda 'Focus' ismi ile göreceğimizi belirttiler. Bu özellik de tıpkı 'Boomerang' ve 'Tersten' gibi seçeneklerde olduğu gibi, hikaye ekranının en altında yer alacak.

Odaklama için, ekranda bir 'yüz' istenecek ve yüz algılandıktan sonra, arka plan bulanıklaştırılarak yalnızca kişinin ön planda olduğu fotoğraflar elde edilebilecek. Henüz test aşamasında olan bu özellik, kullanıma sunulana kadar biraz daha geliştirilmeli gibi duruyor. İnstagram, görüntü kalitesini arttırmak için Google ile ortak bir çalışma yürüterek bunu başaracağa benziyor.

Her zaman olduğu gibi 'Siz değerli kullanıcılarımızın anılarını daha kaliteli ve güzel paylaşabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz' tadında bir açıklama yapan Instagram'ın, bu kullanışlı özelliği ne kadar geliştirebileceği ve ne zaman kullanıma sunacağı merak konusu. Neredeyse tüm amiral gemisi telefonlarda bulunan bu modun, Instagram üzerinden herkesin kullanımına açılması sizce de iyi bir fikir mi? Elde edilen görüntünün kalitesi sizce yeterli olacak mı?