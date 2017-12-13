Instagram’a Yepyeni Bir Özellik Geldi: 'Hashtag' Takip Etmek

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformuna gelen yeni güncelleme ile ilgi alanlarınıza ait hashtag takibi yapabilecekseniz.

Sosyal mecralar üzerindeki tüm içerikleri kategorilendirmek ve arama üzerinden daha kolay bulunmasını kolaylaştırmak için geliştirilmiş bir sistem olan Hashtag, bugün birçok sosyal ağda kullanılıyor.

Hayatımıza girdiği günden itibaren hashtag desteğine sahip olan Instagram, son yayınladığı güncelleme ile beraber 'hashtag takip etme' özelliğini kullanıcılarına sundu.

Bu özellikten yararlanmak için, ilginizi çeken bir hashtag’i aratmanız ya da gördüğünüz bir paylaşımdaki hashtag’e tıklatmanız yeterli. Daha sonra, tıpkı bağımsız hesaplarda olduğu gibi bir “takip et” seçeneği göreceksiniz. Bu seçeneğe dokunarak ilgi duyduğunuz konularda daha fazla hesap ve içerik keşfetme fırsatınız olacak. Herhangi bir tane hashtag'i takip etmiş olan kullanıcılar, ana sayfaları üzerinde o hashtag ile paylaşılmış olan popüler fotoğraf ve video gönderilerininin yanı sıra en son hikayeleri de akışları içerisinde görecekler.

Bu arada eğer hesabınız gizliyse, takip ettiğiniz hashtag'ler sadece takipçileriniz tarafından görülebilecek.